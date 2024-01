Apple вимагає від Epic Games $73,4 млн на покриття судових витрат

Apple вимагає від Epic Games $73,4 млн на виплату судових витрат після того, як компанія виграла антимонопольну справу, порушену проти неї виробником ігор. Раніше Верховний суд відмовився розглядати окремі запити від Apple та Epic Games у їхньому довготривалому судовому процесі щодо правил App Store, фактично закривши справу, яка тривала з серпня 2020 року.

У кількох раундах суперечки Apple виграла за всіма пунктами, за винятком одного, який компанія оперативно вирішила, передає MacRumors. Тепер Apple звернулася до суду з проханням виставити рахунок Epic за судові витрати, які становлять колосальну суму в $73 404 326. Apple отримала цю цифру, підсумувавши $82 971 401, які вона витратила на цю справу в суді (згодом скоригувала цю цифру до $81 560 362). Потім Apple відняла 10%, оскільки Epic перемогла за 1 із 10 пунктів (змога розміщувати посилання на сторонні способи оплати в App Store).

Apple обґрунтовує позов тим, що Epic порушила угоду з розробником, коли несподівано запропонувала в App Store альтернативу оплати через мобільний застосунок у грі Fortnite. Раніше Epic визнала, що буде зобов’язана відшкодувати збитки, якщо програє антимонопольний позов проти Apple. Тепер, коли це сталося, Apple виставила рахунок.

#Apple wants #EpicGames to reimburse $73 MILLION AND COUNTING (the dispute isn't over yet) in litigation expenses. Apple says it's spent $82,971,401 defending against that case, adjusts it to $81,560,362, then deducts 10% as Epic prevailed on 1 of 10 counts ➡️ $73,404,326.

