Новини IT-бізнес 17.01.2024 о 15:30 comment views icon

Apple вимагає від Epic Games $73,4 млн на покриття судових витрат

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Юрій Орос

Автор новин

Apple вимагає від Epic Games $73,4 млн на покриття судових витрат

Apple вимагає від Epic Games $73,4 млн на виплату судових витрат після того, як компанія виграла антимонопольну справу, порушену проти неї виробником ігор. Раніше Верховний суд відмовився розглядати окремі запити від Apple та Epic Games у їхньому довготривалому судовому процесі щодо правил App Store, фактично закривши справу, яка тривала з серпня 2020 року.

Верховний суд відхилив антимонопольні скарги Epic та Apple — «‎майже» перемога для розробника App Store

У кількох раундах суперечки Apple виграла за всіма пунктами, за винятком одного, який компанія оперативно вирішила, передає MacRumors. Тепер Apple звернулася до суду з проханням виставити рахунок Epic за судові витрати, які становлять колосальну суму в $73 404 326. Apple отримала цю цифру, підсумувавши $82 971 401, які вона витратила на цю справу в суді (згодом скоригувала цю цифру до $81 560 362). Потім Apple відняла 10%, оскільки Epic перемогла за 1 із 10 пунктів (змога розміщувати посилання на сторонні способи оплати в App Store).

Apple обґрунтовує позов тим, що Epic порушила угоду з розробником, коли несподівано запропонувала в App Store альтернативу оплати через мобільний застосунок у грі Fortnite. Раніше Epic визнала, що буде зобов’язана відшкодувати збитки, якщо програє антимонопольний позов проти Apple. Тепер, коли це сталося, Apple виставила рахунок.

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Суд призначив на 5 березня 2024 року розгляд позову Apple про виплату гонорарів, «плюс додаткові суми, які Apple понесе під час цього судового процесу, згідно з положенням про відшкодування збитків, передбаченим Ліцензійною угодою на використання програм для розробників».

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