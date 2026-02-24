banner
Хай почнуться Голодні ігри! Вийшов український тизер фільму "Світанок перед жнивами" з юним Геймітчем

Катерина Левицька

Редактор новин

Кадр з фільму "Голодні ігри: Світанок перед жнивами"

Франшиза “Голодні ігри” повертається із фільмом-приквелом, на цей раз зосередженим на історії Геймітча Абернаті — наставника Катніс та Піти в оригінальній трилогії.


Дія стрічки розгортається в Панемі за 24 роки до подій “Голодних ігор” під час ювілейних 50-х змагань, етап відомий із книг Сюзанни Коллінз, як Друга Почверть Приборкання. На цей раз організатори візьмуть “подвійну” данину — тобто удвічі більше трибутів, які мають поборотися за життя. Серед 48 юних хлопців та дівчат опиняється й 16-річний Геймітч Абернаті.

“Хоча Геймітчу вдалося уникнути відбору в день Жнив, його додають до учасників фальсифікацією після того, як він намагався захистити свою кохану Ленор Дав — представницю Зграї та нащадка Люсі Грей Берд з “Балади про співочих птахів та змій”.

В оригінальній трилогії персонажа зіграв Вуді Гаррельсон, тоді як його юну версію в приквелі втілив Джозеф Зада. Серед решти акторського складу з’являються Ель Фаннінг в ролі Еффі Трінкет та Ральф Файнс, як президент Панему Коріолан Сноу, а також Джессі Племонс, Кіран Калкін, Кельвін Гаррісон-молодший, Гленн Клоуз, Майя Хоук, Маккенна Грейс, Біллі Портер, Вітні Пік, Бен Ванг, Моллі Макканн, Іона Белл та ін. Одну з ролей відвели фанату, який переміг решту конкурентів на “акційних” прослуховуваннях.

До режисури повернувся Френсіс Лоуренс, а сценарій написав Біллі Рей. В українських кінотеатрах “Голодні ігри: Світанок перед жнивами” стартує 19 листопада. Нагадаємо, що раніше з’явились чутки про повернення Дженніфер Лоуренс та Джоша Гатчерсона, тоді як режисер Квентін Тарантіно виступив із публічною критикою франшизи за “явний плагіат”. 


