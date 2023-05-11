Google анонсувала Wear OS 4 з оновленими Gmail та Календарем — також на смартгодинниках з Android з’явиться DJ зі ШІ Spotify та WhatsApp

Під час проведення Google I/O 2023 відбувся анонс операційної системи для пристроїв, що носяться, Wear OS 4, а також додаткових застосунків для цієї платформи, включаючи Gmail і Google Calendar.

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Нинішній анонс Wear OS 4 на базі Android 13 є скоріше тизером, а не повноцінним релізом. Google розповіла про поліпшення в автономності й «швидше і надійніше перетворення тексту на мову». Нарешті з’явилася підтримка резервного копіювання та відновлення, яка дозволить «безпечно переносити дані та налаштування зі старого годинника на новий». При налаштуванні годинника зі смартфона автоматично переноситимуться надані дозволи.

Поліпшення роботи батареї у Wear OS 4 досягається шляхом оптимізації роботи циферблатів. Завдяки Watch Face Format, створеному спільно з Samsung, для створення циферблата не використовується код, що виконується, і код не буде вбудований в APK циферблата. Wear OS «подбає про логіку, необхідну для відображення циферблата, тому вам більше не доведеться турбуватися про оптимізацію коду або продуктивність батареї». Редактор циферблата буде частиною Wear OS.

Нова версія Wear OS 4 вийде на ринок «пізніше цього року».

Власні застосунки Gmail та Google Calendar також з’являться на Wear OS пізніше цього року. Поштовий клієнт дозволить переглядати папку «Вхідні», читати листи, додавати у вибране та швидко відповідати. Google Calendar забезпечить відтворення розкладу, аналогічне версії для телефону, дасть можливість відповідати на запити та завершувати завдання.

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Що стосується сторонніх застосунків, Google виділила WhatsApp для Wear OS (дозволить відправляти та отримувати повідомлення, а також стежити за чатами) та Peloton (забезпечить підтримку відстеження тренувань та нову плитку для перегляду щотижневого прогресу). Spotify скоро додасть плитки, які дозволять «програвати нові епізоди ваших улюблених подкастів, бачити, що у вас у ротації, і переходити до ретельно підібраної музичної лінійки, обраної для вас діджеєм Spotify».

Джерело: 9to5google, techcrunch