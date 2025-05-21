Google Beam представляє футуристичні 3D-відеодзвінки — з голосовим перекладом

Голова Google Сундар Пічаї презентує Beam / Скриншот

Розділ Технології виходить за підтримки

Кілька років тому Google представив Project Starline, експеримент з переосмислення відеодзвінків. Він трансформувався у в «нову платформу 3D-комунікацій» Google Beam.

Технологія Beam реалістично імітує об’ємний вигляд співрозмовників один для одного. Вона використовує шість камер для знімання людини з різних ракурсів, та за допомогою штучного інтелекту Google створює її 3D-образ в реальному часі.

Зі сцени Google I/O Сундар Пічаї розповів, що Google Beam майже ідеально, «до міліметра», відстежує рухи голови. Точність та натуральність створює набагато глибше занурення у розмову, в якій співрозмовники можуть зчитувати невербальні сигнали.

«Метою було створити відчуття перебування в одній кімнаті з кимось, навіть якщо ви знаходитесь далеко один від одного. Ми продовжуємо вдосконалюватися в технічному плані, і сьогодні готові оголосити про наступний розділ нашої діяльності», — сказав Пічаї.

Google об’єднала зусилля з HP, щоб випустити перші пристрої Google Beam вже у цьому році. Пічаї каже, що HP поділиться більш детальною інформацією про майбутні пристрої найближчими тижнями.

У своєму блозі Google зазначає, що технологія також застосовуватиме натуралістичний голосовий переклад, вже впроваджений в Google Meet. Таким чином, Beam прибирає не лише просторовий, але й мовний бар’єр у спілкуванні. Також компанія працює з партнерами над впровадженням Beam у корпоративне середовище.

Джерела: Google, Google I/O

Розділ Технології виходить за підтримки

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