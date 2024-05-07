Google безплатно навчатиме створювати чат-боти за допомогою Gemini. Потрібно тільки знання Python

Корпорація Google запустила реєстрацію задля участі в безплатній програмі Startup School: Gen AI. Програма безплатна і спрямована на створення застосунків, агентів і чат-ботів за допомогою штучного інтелекту Gemini.

Про це йдеться в повідомленні, розміщенному в блозі Google.

Програму розробили експерти Google Cloud і Google for Startups. Вона є однією з ініціатив у комплексній серії глобальних практичних тренінгів Google, створених відповідно до потреб стартапів та команд, які прагнуть революціонізувати свій бізнес за допомогою інструментів штучного інтелекту від Google.

Можливості програми

4 тижні практичних занять під керівництвом експертів Google.

під керівництвом експертів Google. Можливість створити чат-бота з нуля за підтримки експертів Google.

за підтримки експертів Google. Безкоштовний доступ до Cloud Skills Boost для виконання лабораторних робіт.

для виконання лабораторних робіт. Доступ до експертів Google AI для постановки запитань.

Для кого

Для практикуючих спеціалістів (розробників та спеціалістів з обробки даних).

Для керівників напрямків стартапів (CPO, CTO, CEO), які хочуть навчитися використовувати генеративний і розмовний ШІ для стимулювання зростання бізнесу. Вимоги Серед головних вимог — бажано щоб учасники знали Python (знадобиться для занять, починаючи з 2-го тижня). Попередній досвід роботи з Google Cloud Platform не потрібен, оскільки програма охоплює рівні від початкового до просунутого. Заняття проводяться англійською мовою.

Коли і де?

Програма триватиме 4 тижні: з 21 травня по 13 червня 2024 року .

. Усі заняття транслюватимуться онлайн в прямому ефірі.

в прямому ефірі. Можна обрати зручний для себе час : 11:00 або 20:00 за київським часом.

: 11:00 або 20:00 за київським часом. Щотижня буде два заняття по півтори години.

Більше інформації і реєстрація для всіх охочих – за посиланням.

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