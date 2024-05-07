Новини Технології 07.05.2024 о 16:55 comment views icon
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Google безплатно навчатиме створювати чат-боти за допомогою Gemini. Потрібно тільки знання Python

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Корпорація Google запустила реєстрацію задля участі в безплатній програмі Startup School: Gen AI. Програма безплатна і спрямована на створення застосунків, агентів і чат-ботів за допомогою штучного інтелекту Gemini.

Про це йдеться в повідомленні, розміщенному в блозі Google.

Програму розробили експерти Google Cloud і Google for Startups. Вона є однією з ініціатив у комплексній серії глобальних практичних тренінгів Google, створених відповідно до потреб стартапів та команд, які прагнуть революціонізувати свій бізнес за допомогою інструментів штучного інтелекту від Google.

Можливості програми

  • 4 тижні практичних занять під керівництвом експертів Google.
  • Можливість створити чат-бота з нуля за підтримки експертів Google.
  • Безкоштовний доступ до Cloud Skills Boost для виконання лабораторних робіт.
  • Доступ до експертів Google AI для постановки запитань.

Для кого

  • Для практикуючих спеціалістів (розробників та спеціалістів з обробки даних).
  • Для керівників напрямків стартапів (CPO, CTO, CEO), які хочуть навчитися використовувати генеративний і розмовний ШІ для стимулювання зростання бізнесу.

Вимоги

Серед головних вимог — бажано щоб учасники знали Python (знадобиться для занять, починаючи з 2-го тижня).

Попередній досвід роботи з Google Cloud Platform не потрібен, оскільки програма охоплює рівні від початкового до просунутого.

Заняття проводяться англійською мовою.

Коли і де?

  • Програма триватиме 4 тижні: з 21 травня по 13 червня 2024 року.
  • Усі заняття транслюватимуться онлайн в прямому ефірі.
  • Можна обрати зручний для себе час: 11:00 або 20:00 за київським часом.
  • Щотижня буде два заняття по півтори години.
Більше інформації і реєстрація для всіх охочих – за посиланням.
Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.


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