Google безплатно навчатиме створювати чат-боти за допомогою Gemini. Потрібно тільки знання Python

Корпорація Google запустила реєстрацію задля участі в безплатній програмі Startup School: Gen AI. Програма безплатна і спрямована на створення застосунків, агентів і чат-ботів за допомогою штучного інтелекту Gemini.
Про це йдеться в повідомленні, розміщенному в блозі Google.
Програму розробили експерти Google Cloud і Google for Startups. Вона є однією з ініціатив у комплексній серії глобальних практичних тренінгів Google, створених відповідно до потреб стартапів та команд, які прагнуть революціонізувати свій бізнес за допомогою інструментів штучного інтелекту від Google.
Можливості програми
- 4 тижні практичних занять під керівництвом експертів Google.
- Можливість створити чат-бота з нуля за підтримки експертів Google.
- Безкоштовний доступ до Cloud Skills Boost для виконання лабораторних робіт.
- Доступ до експертів Google AI для постановки запитань.
Для кого
- Для практикуючих спеціалістів (розробників та спеціалістів з обробки даних).
- Для керівників напрямків стартапів (CPO, CTO, CEO), які хочуть навчитися використовувати генеративний і розмовний ШІ для стимулювання зростання бізнесу.
Вимоги
Серед головних вимог — бажано щоб учасники знали Python (знадобиться для занять, починаючи з 2-го тижня).
Попередній досвід роботи з Google Cloud Platform не потрібен, оскільки програма охоплює рівні від початкового до просунутого.
Заняття проводяться англійською мовою.
Коли і де?
- Програма триватиме 4 тижні: з 21 травня по 13 червня 2024 року.
- Усі заняття транслюватимуться онлайн в прямому ефірі.
- Можна обрати зручний для себе час: 11:00 або 20:00 за київським часом.
- Щотижня буде два заняття по півтори години.
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