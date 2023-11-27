Новини Софт 27.11.2023 о 13:16 comment views icon

Google Календар не працюватиме на старих пристроях з Android Nougat 7.1 і старше

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Юрій Орос

Автор новин

Google Календар не працюватиме на старих пристроях з Android Nougat 7.1 і старше

Google Календар — це популярний застосунок, який мільйони людей використовують для управління своїм повсякденним життям. Він дає змогу робити нагадування про події, планувати зустрічі та ділитися своїми планами з іншими. Однак для користувачів пристроїв на Android з версією Nougat 7.1 або старше, використання цього застосунку скоро закінчиться.

Вперше цю зміну помітив автор сайту TheSpAndroid, який виявив новий прапорець у найновішій версії програми Google Calendar (v 2023.46.0-581792699-release) під назвою UnsupportedOperatingSystem__enabled, який використовується для відображення повідомлення для користувачів з непідтримуваною операційною системою. Конкретне повідомлення під цим прапорцем інформує користувачів про те, що їм потрібно оновити свій пристрій до Android Oreo (8.0) або новішої версії, щоб продовжити користуватися Календарем Google, передає PhoneArena.

Google Календар не працюватиме на старих пристроях з Android Nougat 7.1 і старше

Причиною припинення підтримки старих версій Android, швидше за все, є міркування безпеки. Старіші версії Android більш вразливі до зломів і втрати даних. Крім того, новіші версії Android пропонують низку нових функцій і вдосконалень, недоступних в старіших версіях. Тому Google заохочує користувачів оновлювати свої пристрої до останньої версії Android.

Важливо зазначити, що це, швидше за все, не останній застосунок Google, який зазнає цієї зміни. Android Nougat 7.1 випущена у 2016 році, їй виповнилося 7 років. Хоча Google ще не зробила офіційного оголошення про припинення підтримки Android Nougat для Google Calendar, це неминуче.

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