Google може зробити пошук платним — преміальні варіанти використовуватимуть ШІ

Пошук Google розглядає можливість стягнення платні за нові преміальні функції на основі штучного інтелекту. Додавання платних функцій до пошукової системи може стати першим випадком прямої монетизації головного продукту компанії для звичайних користувачів. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на інсайдерів.

Google розглядає варіанти додавання певних функцій пошуку на основі штучного інтелекту до своїх преміальних служб підписки, які вже пропонують доступ до помічника Gemini AI у Gmail і Документах. Інженери розробляють технологію, необхідну для розгортання сервісу, але керівники ще не прийняли остаточного рішення щодо того, чи запускати його і коли це зробити.

Традиційна пошукова система Google залишатиметься безкоштовною, а реклама продовжуватиме відображатися поряд із результатами пошуку навіть для передплатників. Минулого року Google повідомила про $175 млрд доходу від пошукової реклами, що становить більш ніж половину від загального обсягу продажів компанії.

У травні минулого року Google почав тестувати експериментальний пошуковий сервіс Search Generative Experience на основі штучного інтелекту, який надає детальні відповіді на запити разом з посиланнями на додаткову інформацію та рекламою. Такі результати пошуку, які включають «моментальний знімок на основі штучного інтелекту», обходяться Google дорожче, ніж традиційні відповіді, оскільки генеративний штучний інтелект споживає набагато більше обчислювальних ресурсів. Компанія запропонувала доступ до SGE невеликій кількості користувачів, у тому числі деяким передплатникам пакета Google One.

Деякі аналітики попереджають, що рекламний бізнес Google може постраждати, якщо його пошукова система надаватиме більш повні відповіді, створені штучним інтелектом, які не вимагатимуть від користувачів переходу на сайти рекламодавців. Онлайн-видавці також побоюються, що менше користувачів відвідуватимуть їхні сайти, якщо пошук Google на основі штучного інтелекту витягуватиме інформацію з їхніх вебсторінок і представлятиме її користувачам безпосередньо.

Цього року Google додав новий преміальний рівень до своєї споживчої послуги підписки Google One для користувачів, які хотіли використовувати її найсучасніший чат-бот Gemini. Компанія додала Gemini до Workspace, свого набору онлайн-застосунків для роботи.

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Незрозуміло, як саме компанія інтегруватиме платний пошук на основі штучного інтелекту у свої продукти. За словами джерел, Google все ще може вирішити запустити певні елементи свого експериментального сервісу на основі штучного інтелекту у своїй основній безплатній пошуковій системі. У Google також заявили, що компанія не працює над пошуком без реклами та не розглядає його, але продовжить створювати нові преміальні можливості та послуги, щоб покращити пропозиції для підписки.