Google Pixel 7 Pro на правдоподібному відео з розпакуванням напередодні майбутньої презентації

Google, як свідчить історія, має великі проблеми зі збереженням конфіденційності інформації щодо власних розробок — робочі прототипи майбутніх ґаджетів без упину забувають у різних місяцях. Подібні «‎зливи»‎ зводять нанівець ефект несподіванки презентацій і, схоже, майбутній Pixel 7 Pro стане черговим секретом Полішинеля. Так, у Facebook з’явився короткий відеоролик з розпакуванням пристрою, який, найімовірніше, і є майбутнім «гуглфоном».

Відео, яке опублікував бангладеський магазин техніки Gadgetfull BD, дозволяє побачити Pixel 7 Pro у чорному кольорі наживо. Досі Pixel 7 Pro демонструвався лише на візуалізаціях. На відео можна побачити, як хтось дістає пристрій із фірмової коробки Google, знімає захисну наклейку з екрана, вмикає пристрій та демонструє його зовнішній вигляд з лого Google «G» на тильній стороні корпусу. На жаль, автор обмежив розповсюдження відео, тому його можна подивитися лише на Facebook.

Google вперше показала майбутні флагмани Pixel 7 та 7 Pro на травневій конференції I/O. Очікується, що смартфони надійдуть у продаж вже у жовтні разом зі смартгодинником Pixel Watch.

Дизайн, показаний у новому відео з Facebook, повністю збігається з тим, що показувала Google на рендерах у травні — задню панель прикрашає декоративна алюмінієва вставка з двома отворами під основні камери та допоміжні сенсори. На відео також можна помітити офіційну анімацію Google Pixel під час завантаження та екран налаштування пристрою.

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Жодних інших цікавих подробиць нове відео не містить та можна згадати, що це вже далеко не перше відео з участю майбутніх Pixel 7 — у травні прототип Pixel 7 з’явився на eBay, а потім інший користувач на Reddit стверджував, що зміг купити прототип 7 Pro на Facebook Marketplace. А втім, як ми вже відзначали вище, у випадку Google такі інциденти трапляються досить часто. Водночас це нове відео слугує непрямим підтвердженням, що традиційна осіння презентація Google вже не за горами, і незабаром новинки надійдуть у вільний продаж.