Google Pixel 7 Pro на правдоподібному відео з розпакуванням напередодні майбутньої презентації

Google, як свідчить історія, має великі проблеми зі збереженням конфіденційності інформації щодо власних розробок — робочі прототипи майбутніх ґаджетів без упину забувають у різних місяцях. Подібні «зливи» зводять нанівець ефект несподіванки презентацій і, схоже, майбутній Pixel 7 Pro стане черговим секретом Полішинеля. Так, у Facebook з’явився короткий відеоролик з розпакуванням пристрою, який, найімовірніше, і є майбутнім «гуглфоном».
Відео, яке опублікував бангладеський магазин техніки Gadgetfull BD, дозволяє побачити Pixel 7 Pro у чорному кольорі наживо. Досі Pixel 7 Pro демонструвався лише на візуалізаціях. На відео можна побачити, як хтось дістає пристрій із фірмової коробки Google, знімає захисну наклейку з екрана, вмикає пристрій та демонструє його зовнішній вигляд з лого Google «G» на тильній стороні корпусу. На жаль, автор обмежив розповсюдження відео, тому його можна подивитися лише на Facebook.
Google вперше показала майбутні флагмани Pixel 7 та 7 Pro на травневій конференції I/O. Очікується, що смартфони надійдуть у продаж вже у жовтні разом зі смартгодинником Pixel Watch.
Дизайн, показаний у новому відео з Facebook, повністю збігається з тим, що показувала Google на рендерах у травні — задню панель прикрашає декоративна алюмінієва вставка з двома отворами під основні камери та допоміжні сенсори. На відео також можна помітити офіційну анімацію Google Pixel під час завантаження та екран налаштування пристрою.
Жодних інших цікавих подробиць нове відео не містить та можна згадати, що це вже далеко не перше відео з участю майбутніх Pixel 7 — у травні прототип Pixel 7 з’явився на eBay, а потім інший користувач на Reddit стверджував, що зміг купити прототип 7 Pro на Facebook Marketplace. А втім, як ми вже відзначали вище, у випадку Google такі інциденти трапляються досить часто. Водночас це нове відео слугує непрямим підтвердженням, що традиційна осіння презентація Google вже не за горами, і незабаром новинки надійдуть у вільний продаж.