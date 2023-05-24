Сальний ніс або брудне волосся покращують роботу сканера відбитків пальців Pixel 6 та Pixel 7

Деякі власники смартфонів серій Pixel 6 та Pixel 7 стикаються з проблемою – розблокування пристрою за допомогою сканера відбитків пальців не спрацьовує належним чином, якщо перед цим помити руки. Іншими словами, сканер погано обробляє відбитки пальців, коли руки користувача чисті. Один із користувачів Reddit запропонував оригінальне розв’язання цієї проблеми. Якщо сканер не розпізнає відбиток чистих пальців, перед розблокуванням смартфона руки потрібно забруднити.

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Користувач з ніком No-Fondant-8757 розповів, що коли у нього були проблеми зі сканером відбитків пальців, його пальці завжди були чистими та сухими. Сканер завжди збоїв після купання, душа чи просто миття рук. Автор виявив, що якщо потерти палець об зовнішній бік носа, він збере достатньо жиру або бруду з обличчя, щоб сканер відбитків пальців запрацював.

No-Fondant-8757 додав, що він думав над тим, щоб перереєструвати деякі чи всі пальці, коли вони були чистими та сухими. Але простіше виявилося просто торкатися носа, якщо відбиток не спрацьовував із першої спроби.

Інший користувач Reddit пропонує альтернативний варіант для тих, хто не хоче торкатися обличчя. Такого ж ефекту можна досягти, якщо провести пальцями по волоссю, а вже потім прикладати палець до сканера відбитків. У таких випадках смартфони Pixel 6 чи Pixel 7 також розблокуються без проблем.

Заради справедливості, слід зазначити, що не всі користувачі стикаються з подібною проблемою. Хтось стверджує, що його смартфон розпізнає відбиток пальця у 95% випадків, навіть після душу та роботи в саду.

Джерело: phonearena