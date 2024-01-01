Google Pixel 7a – найміцніший смартфон 2023 року, ASUS ROG Phone 7 Ultimate – найменш ремонтопридатний, Apple iPhone 15 – краща естетика збирання

Відомий YouTube-канал JerryRigEverything випустив традиційний топ «Smartphone Durability Awards 2023», де назвав переможців у багатьох номінаціях. Минулого року Apple не отримала жодної нагороди за ремонтопридатність, але за якістю внутрішнього збирання iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max отримали перше місце. Найміцнішим смартфоном став Pixel 7a від Google.

Fairphone 5 визнаний найбільш ремонтопридатним, оскільки кожний його компонент можна легко замінити за допомогою викрутки, а запасні частини – легко придбати у виробника. Ця бізнес-модель позбавляє від необхідності переглядати онлайн-магазини у пошуку запчастин. На Fairphone 5 також надається обмежена 5-річна гарантія. На жаль, пристрій недоступний у багатьох регіонах.

Друге місце за ремонтопридатністю посів Pixel 8 Pro, запчастини до якого теж легкодоступні. Окрім викрутки для його ремонту потрібний ще гарячий фен, але процес все одно простіший, ніж в інших виробників.

Найменш ремонтопридатним став ASUS ROG Phone 7 Ultimate. Три окремі друковані плати, дві батареї та безліч стрічок кабелів, клею та гвинтів – нічний жах будь-якого ремонтника. Але з іншого боку ROG Phone 7 Ultimate отримав звання найінноваційнішого смартфона, завдяки таким елементам, як моторизована кришка, яка відкриває мідний радіатор.

Канал вважає iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max «найкрутішими» за естетикою збирання, хоча Зак і прокоментував оманливу ​​маркетингову тактику Apple щодо «титанового» – замість цільного куска титану Apple використовує лише тонкий шар поверх алюмінію.

Серед смартфонів, найменш складних для ремонту, згадується й складаний Pixel Fold від Google. Найміцнішим визнаний Pixel 7a – головним чином завдяки полікарбонатній задній частині. Відео більш детально розкриває особливості конструкції телефонів, що брали участь у рейтингу.

Курс Комерційний директор. Зосередження на практичних завданнях та послідовному аналізі проектів замість великої теорії. Реалізуй свої мрії про керівну посаду після завершення курсу. Дізнатись програму

Джерело: Wccftech