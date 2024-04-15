Google Pixel 9, ймовірно, отримає супутникову функцію SOS, схожу на рішення Apple

За даними Android Authority, компанія Google має намір додати у свої майбутні мобільні пристрої нову функцію, яка нагадує функцію екстреного виклику від Apple. Її, начебто, отримають смартфони серії Pixel 9 та наступний Pixel Fold. Повідомляється, що Google співпрацюватиме з T-Mobile, щоб запропонувати цю функцію, але пізніше може додати інших партнерів.

Супутниковий зв’язок дозволить майбутнім власникам смартфонів Pixel надсилати текстові повідомлення, але не телефонувати. Крім того, спеціальний застосунок Satellite Gateway дозволить легко спілкуватися зі службами екстреної допомоги за допомогою функції під назвою Emergency SOS. Ця функція запропонує користувачам серію запитань, щоб з’ясувати, що відбувається. Пристрої відображатимуть анімацію, щоб допомогти користувачам налаштувати телефон на супутник.

Згідно з наявною інформацією, функція Emergency SOS ставитиме наступні питання:

Що сталося?

[Ти/Чи вони/Чи всі] дихають?

Загалом, скільки людей [зникли/у пастці]?

Що найкраще описує вашу ситуацію?

Що горить?

Чи задіяна зброя?

Який тип транспортного засобу чи судна?

Чи застосовно щось із цього?

Понад рік тому компанія T-Mobile оголосила про співпрацю зі SpaceX для створення сервісу супутникового обміну повідомленнями, але не вказала ціну, і станом на січень вона все ще перебувала на стадії тестування. Минулого року розробник помітив код в Google Messages, який вказував на те, що ця функція вже в розробці, а її провайдером стане Garmin. Garmin пропонує такий сервіс для своїх пристроїв двостороннього обміну повідомленнями InReach за допомогою супутникової мережі Iridium, яка може досягати «будь-якої точки землі».

Проте, незалежно від того, чи пропонується вона T-Mobile чи Garmin, ця функція не обов’язково буде безкоштовною. Наприклад, сервіс Garmin коштує $15 на місяць. Хоча Apple наразі субсидує свої послуги, тож, можливо, Google теж це зробить.

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Джерело: The Verge