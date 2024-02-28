Google платить видавцями тисячі доларів за використання її ШІ для написання текстів

Видавці отримають кругленьку суму, якщо публікуватимуть за день щонайменше 3 тексти, які згенерував новий і ще не публічний генеративний інструмент Google, повідомляє Adweek.

Приватна програма Google, запущена минулого місяця для кількох незалежних видавців, надає їм доступ до бета-версії нового ШІ-інструмента — натомість видавці мають надати аналітику та відгуки щодо якості текстів.

Відповідно до угоди видавці використовуватимуть ШІ протягом 12 місяців, за що отримуватимуть фіксовані виплати (кілька тисяч доларів на рік), а також додаткові кошти за створення безплатного контенту, релевантного для їхніх читачів.

«Припущення, що цей інструмент використовується для повторної публікації робіт інших сайтів, є неточними», — заявив представник Google. «Його розроблено для допомоги невеликим місцевим видавцям у створенні високоякісної текстів із використання фактичного вмісту з загальнодоступних джерел даних — як-от офіс громадської інформації місцевого уряду чи органи охорони здоров’я. Ці інструменти не призначені й не можуть замінити журналістів у створенні та фактчекінгу статей».

Вищезгаданий інструмент — не єдиний, який Google створила за останні два роки для допомоги у створенні текстів. Інший, з кодовою назвою Genesis, може створювати повноцінні новинні статті й, за даними The New York Times, був продемонстрований кільком видавцям на закритій презентації торік.

Search Generative Experience та Gemini нині доступні для загального використання.

Програма для видавців — частина ініціативи Google News Initiative, яка була запущена у 2018 році, щоб забезпечити видавців технологіями та навчанням. GNI почала навчання видавців у січні, а річна програма стартувала в лютому. Згідно з умовами угоди, учасники повинні використовувати інструмент для створення та публікації трьох статей на день, одного інформаційного бюлетеня на тиждень та однієї маркетингової кампанії на місяць.

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Щоб створити статті, видавці спочатку складають список зовнішніх вебсайтів, які регулярно публікують новини та звіти, що цікавлять їхніх читачів (у них дозволу на використання текстів для ШІ не беруть). Далі стаття з’являється на окремій інформаційній панелі, а видавець може використати ШІ аби скоротити її, змінити стиль чи мову. Результат має підкреслення різними кольорами: жовтий, що вказує на текст, який майже дослівно дублювали з оригіналу; червоний — з текстом, який більш відрізняється; і синій (певно, щось середнє).

Зазначимо, що попередні спроби використання штучного інтелекту для генерації новин нечасто ставали успішними — на початку минулого року сайту CNET довелось видалити десятки згенерованих ШІ текстів, через критику і купу помилок.

Microsoft теж доволі активна у впровадженні ШІ для створення текстів. Ще у 2020 році корпорація спробувала замінити редакторів сервісів Microsoft News та MSN штучним інтелектом — у результаті система переплутала двох співачок змішаної раси; або ще раніші приклади із чатботами Tay і Zo — перший за добу полюбив Гітлера і зненавидів феміністок, а другий називав Windows шпигунським ПЗ і рекламував Linux. З недавнього — штучний інтелект Microsoft «покращив» статтю The Guardian про загибель жінки… опитуванням щодо ймовірної причини смерті. Попри усе це компанія нещодавно розпочала співпрацю медіастартапом Semafor — і платитиме гроші за створення новинної стрічки за допомогою ШІ.

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