Microsoft співпрацює з Semafor для створення новин за допомогою ШІ-чатбота

Microsoft, як повідомляє Financial Times, виплатить медіастартапу неназвану, але «суттєву» суму грошей, для спонсорування стрічки новин під назвою «Signals»

Signals пропонуватиме стрічку свіжих новин та аналіз великих історій, з десятком публікацій на день. Мета — надати «різні точки зору на події з усього світу», що власне є ключовим напрямком стартапу Semafor з моменту його запуску у 2022 році.

Microsoft також найближчим часом планує оголосити про співпрацю з іншим журналістськими організаціями — як-от, школою журналістики Крейга Ньюмарка, Асоціацією онлайн-новин і проєктом GroundTruth.

Раніше корпорація і спонсорований нею стартап OpenAI стикнулися з багатомільярдним позовом від сайту The New York Times, який звинуватив компанії у безплатному використанні його статей для навчання чатботів зі штучним інтелектом.

Джина Чуа, виконавча редакторка Semafor, брала участь у розробці дослідницьких ШІ-інструментів для медіастартапу, які працюють на основі ChatGPT і Bing від Microsoft.

«Журналістика завжди використовувала технології, хай то будуть поштові голуби, телеграф чи щось інше… нині маємо набір інструментів, які є справжнім проривом в галузі», — каже Чуа.

Журналісти Semafor за допомогою ШІ шукатимуть репортажі та коментарі кількома мовами з інших джерел по всьому світу для створення екстрених новин — мова йде зокрема про китайські, індійські чи навіть російські (!) ЗМІ.

«Журналісти мають взяти на озброєння ці інструменти, щоб вижити й процвітати», – каже Норін Гіллеспі, колишня журналістка Associated Press, яка приєдналася до Microsoft три місяці тому, щоб налагодити відносини з новинними компаніями.

Медіастартап Semafor заснований колишнім редактором BuzzFeed Беном Смітом і колишнім виконавчим директором Bloomberg Media Джастіном Смітом, і фінансується заможними людьми, зокрема засновником 3G capital Хорхе Пауло Клеманом і співзасновником KKR Генрі Кравісом. У 2023 році компанія отримала понад $10 млн доходу та має понад 500 000 підписок на свої безплатні інформаційні бюлетені. Засновники кажуть, що Semafor був «дуже близький до прибутковості» в четвертому кварталі 2023 року.

Тим часом зусилля Microsoft в автоматизації стрічки новин не завжди завершувалися успішно. Наприклад, у 2020 році корпорація спробувала замінити редакторів сервісів Microsoft News та MSN штучним інтелектом — у результаті система переплутала двох співачок змішаної раси; або ще раніші приклади із чатботами Tay і Zo — перший за добу полюбив Гітлера і зненавидів феміністок, а другий називав Windows шпигунським ПЗ і рекламував Linux. З недавнього — штучний інтелект Microsoft «покращив» статтю The Guardian про загибель жінки… опитуванням щодо ймовірної причини смерті.

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