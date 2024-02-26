Новини Авто 26.02.2024 о 11:48 comment views icon

Google додала штучний інтелект Gemini у «Повідомлення» та ШІ-резюме текстів до Android Auto

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Юрій Орос

Автор новин

Google додала штучний інтелект Gemini у «Повідомлення» та ШІ-резюме текстів до Android Auto

Google анонсувала низку оновлень для Android ще до початку виставки MWC, серед яких інтеграція Gemini з Messages («Повідомлення») та ШІ-резюме тексту для водіння. Користувачі Messages зможуть отримати доступ до чатбота Google, не виходячи з програми для обміну повідомленнями. Gemini в Messages зможе виконувати базові завдання, такі як написання повідомлень і допомога в плануванні подій, або ж можна просто поспілкуватися з ним. Функція все ще перебуває в стадії бета-тестування, і поки що вона доступна лише англомовним користувачам Messages, повідомляє Google.

Android Auto також отримує функції штучного інтелекту, який може допомогти мінімізувати відволікання в дорозі. Якщо груповий чат розриває ваш телефон безперервними повідомленнями або якщо хтось надсилає вам романи тексту, Android Auto автоматично підсумує повідомлення і прочитає вам його більш лаконічну версію, передає Engadget. Він також запропонує відповіді та дії на основі повідомлень, наприклад, поділиться очікуваним часом прибуття, щоб ви могли відповісти одним дотиком і зосередитися на керуванні автомобілем.

Google додала штучний інтелект Gemini у «Повідомлення» та ШІ-резюме текстів до Android Auto

На виставці Google також анонсувала деякі нові функції доступності для Android, зокрема підписи до зображень у застосунку Lookout, згенеровані штучним інтелектом. Він зможе генерувати описи для зображень, знайдених в Інтернеті або отриманих у повідомленнях, і зачитувати їх вголос користувачеві. Функція поки що доступна лише англійською мовою, але згодом її буде впроваджено по всьому світу. Функція Об’єктив у Google Картах також отримає розширену опцію читання з екрана, яка дасть змогу користувачам наводити камеру телефону на щось перед собою, наприклад, ресторан або станцію метро, і чути інформацію про це.

Оновлення для Android також включають нові елементи управління Spotify під назвою Spotify Connect, щоб користувачі могли легко перемикатися між своїми пристроями, наприклад, з навушників на колонку. Ця функція вже була доступна для YouTube Music.

Google додала штучний інтелект Gemini у «Повідомлення» та ШІ-резюме текстів до Android Auto

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