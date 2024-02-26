Google додала штучний інтелект Gemini у «Повідомлення» та ШІ-резюме текстів до Android Auto

Google анонсувала низку оновлень для Android ще до початку виставки MWC, серед яких інтеграція Gemini з Messages («Повідомлення») та ШІ-резюме тексту для водіння. Користувачі Messages зможуть отримати доступ до чатбота Google, не виходячи з програми для обміну повідомленнями. Gemini в Messages зможе виконувати базові завдання, такі як написання повідомлень і допомога в плануванні подій, або ж можна просто поспілкуватися з ним. Функція все ще перебуває в стадії бета-тестування, і поки що вона доступна лише англомовним користувачам Messages, повідомляє Google.

Android Auto також отримує функції штучного інтелекту, який може допомогти мінімізувати відволікання в дорозі. Якщо груповий чат розриває ваш телефон безперервними повідомленнями або якщо хтось надсилає вам романи тексту, Android Auto автоматично підсумує повідомлення і прочитає вам його більш лаконічну версію, передає Engadget. Він також запропонує відповіді та дії на основі повідомлень, наприклад, поділиться очікуваним часом прибуття, щоб ви могли відповісти одним дотиком і зосередитися на керуванні автомобілем.

На виставці Google також анонсувала деякі нові функції доступності для Android, зокрема підписи до зображень у застосунку Lookout, згенеровані штучним інтелектом. Він зможе генерувати описи для зображень, знайдених в Інтернеті або отриманих у повідомленнях, і зачитувати їх вголос користувачеві. Функція поки що доступна лише англійською мовою, але згодом її буде впроваджено по всьому світу. Функція Об’єктив у Google Картах також отримає розширену опцію читання з екрана, яка дасть змогу користувачам наводити камеру телефону на щось перед собою, наприклад, ресторан або станцію метро, і чути інформацію про це.

Оновлення для Android також включають нові елементи управління Spotify під назвою Spotify Connect, щоб користувачі могли легко перемикатися між своїми пристроями, наприклад, з навушників на колонку. Ця функція вже була доступна для YouTube Music.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!