Google подала в суд на скамера, який заробляв на створенні фальшивих компаній та відгуків в пошуковику

Google судитиметься з чоловіком, на ім’я Ітан Ху, який, згідно з позовом, зловживав продуктами компанії «для створення онлайн-списків неіснуючих компаній з фальшивими відгуками», які згодом продавав іншим фірмам, що намагались просувати власні результати у пошуку.
Протягом останніх двох років відповідач створив понад 350 фальшивих бізнес-профілів з майже 14 000 відгуків. І хоча Google автоматично формує списки, інші компанії можуть зробити це самостійно, підтвердивши свою особистість через голосовий чи відеодзвінок зі співробітником компанії.
Google каже, що під час таких дзвінків шахраї користувались «складним набором реквізитів», видаючи свої фальшиві оголошення за список реальних підприємств.
У позов компанія додала фотографію Ху під час одного з таких дзвінків у червні 2021 року, де той видавав себе за вигаданого мануального терапевта закладу Wilmington Chiro Health. У березні 2022-го скамер навіть продемонстрував працівнику Google стенд з інструментами, щоб підтвердити існування компанії, що займається ремонтом гаражних дверей у Лос-Анджелесі; згодом цю ж атрибутику він використав під час перевірки двох інших підприємств, розташованих в різних частинах США.
Клієнтів Ху шукав через Facebook, де розміщував рекламні оголошення. В одному з випадків він попросив у потенційних покупців $1000 за доступ до списку фірм, що займаються ремонтом сантехніки в Монтереї, штат Каліфорнія.
Google вимагає відшкодувати збитки, а також назавжди заборонити Ху та його співвідповідачам продавати чи рекламувати послуги перевірки для бізнес-профілів на її платформі.
Джерело: The Verge