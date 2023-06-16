Google подала в суд на скамера, який заробляв на створенні фальшивих компаній та відгуків в пошуковику

Google судитиметься з чоловіком, на ім’я Ітан Ху, який, згідно з позовом, ‎зловживав продуктами компанії «‎для створення онлайн-списків неіснуючих компаній з фальшивими відгуками», які згодом продавав іншим фірмам, що намагались просувати власні результати у пошуку.

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Протягом останніх двох років відповідач створив понад 350 фальшивих бізнес-профілів з майже 14 000 відгуків. І хоча Google автоматично формує списки, інші компанії можуть зробити це самостійно, підтвердивши свою особистість через голосовий чи відеодзвінок зі співробітником компанії.

Google каже, що під час таких дзвінків шахраї користувались «‎складним набором реквізитів», видаючи свої фальшиві оголошення за список реальних підприємств.

У позов компанія додала фотографію Ху під час одного з таких дзвінків у червні 2021 року, де той видавав себе за вигаданого мануального терапевта закладу Wilmington Chiro Health. У березні 2022-го скамер навіть продемонстрував працівнику Google стенд з інструментами, щоб підтвердити існування компанії, що займається ремонтом гаражних дверей у Лос-Анджелесі; згодом цю ж атрибутику він використав під час перевірки двох інших підприємств, розташованих в різних частинах США.

Клієнтів Ху шукав через Facebook, де розміщував рекламні оголошення. В одному з випадків він попросив у потенційних покупців $1000 за доступ до списку фірм, що займаються ремонтом сантехніки в Монтереї, штат Каліфорнія.

Google вимагає відшкодувати збитки, а також назавжди заборонити Ху та його співвідповідачам продавати чи рекламувати послуги перевірки для бізнес-профілів на її платформі.

Джерело: The Verge