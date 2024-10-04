Google Lens запускає пошук за відео та голосом — поки лише англійською

Відтепер Google Lens пропонує пошук не лише за зображенням, а за відео та голосом — просто відкрийте камеру в пошуковому вікні та додатково надиктуйте те, що бачите в цей час.

Відучора опція доступна в Search Labs на Android та iOS — але лише англійською мовою.

Вперше пошук за відео Google показав на заході I/O у травні: у прикладі на відео знімали акваріум та просили пояснити, чому риби плавають групою, тоді як Google Lens за допомогою Gemini AI швидко видавав потрібну відповідь.

Віцепрезидент Google з розробки Раджан Пател у коментарі The Verge пояснював, що Google Lens розглядає відео як серію кадрів і використовує подібні методи комп’ютерного зору, як і у випадку з зображеннями (однак тут додатково залучають штучний інтелект Gemini, який аналізує саме послідовність кадрів і наявні відповіді в інтернеті).

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Наразі окремі звуки на відео не ідентифікуються (наприклад, Lens не допоможе вам визначити птаха за його співом), однак в Google кажуть, що вже експериментували над функцією.

Тим часом голосові запити в Google Lens оновили й для пошуку зображень — причому наразі це можна робити одночасно зі зніманням, а не після обробки як раніше. Опцію вже випустили на загал, але поки вона доступна лише англійською.

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