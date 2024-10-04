Новини Софт 04.10.2024 о 11:19 comment views icon

Google Lens запускає пошук за відео та голосом — поки лише англійською

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Google Lens запускає пошук за відео та голосом — поки лише англійською

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Відтепер Google Lens пропонує пошук не лише за зображенням, а за відео та голосом — просто відкрийте камеру в пошуковому вікні та додатково надиктуйте те, що бачите в цей час.

Відучора опція доступна в Search Labs на Android та iOS — але лише англійською мовою.

Вперше пошук за відео Google показав на заході  I/O у травні: у прикладі на відео знімали акваріум та просили пояснити, чому риби плавають групою, тоді як Google Lens за допомогою Gemini AI швидко видавав потрібну відповідь.

Google Lens запускає пошук по відео та голосу — поки лише англійською мовою

Віцепрезидент Google з розробки Раджан Пател у коментарі The Verge пояснював, що Google Lens розглядає відео як серію кадрів і використовує подібні методи комп’ютерного зору, як і у випадку з зображеннями (однак тут додатково залучають штучний інтелект Gemini, який аналізує саме послідовність кадрів і наявні відповіді в інтернеті).

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Наразі окремі звуки на відео не ідентифікуються (наприклад, Lens не допоможе вам визначити птаха за його співом), однак в Google кажуть, що вже експериментували над функцією.

Тим часом голосові запити в Google Lens оновили й для пошуку зображень — причому наразі це можна робити одночасно зі зніманням, а не після обробки як раніше. Опцію вже випустили на загал, але поки вона доступна лише англійською.

Google Lens запускає пошук по відео та голосу — поки лише англійською мовою

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