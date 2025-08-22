banner
Пошук Google AI Mode став доступний 180 країнах, включно з Україною

Андрій Русанов

Google розширила режим AI Mode на 180 країн. В Україні він теж працює, але поки лише англійською — інші мови з’являться пізніше.

Режим Google AI Mode дозволяє користувачам ставити складні запитання, щоб глибше зануритися в тему безпосередньо у Пошуку. Компанія також додає до AI Mode нових агентів та персоналізовані можливості.

Всі країни, разом з Україною, отримали оновлення лише з підтримкою англійської. До учора AI Mode був доступний лише користувачам у США, Великій Британії та Індії. Google планує незабаром зробити цю функцію доступною для більшої кількості мов та регіонів.

Відтепер можна використовувати AI Mode для пошуку та бронювання місць у ресторанах, а в майбутньому — шукати та бронювати послуги та шукати квитки. Можна сформувати запит з такими параметрами, як кухня ресторану, розташування, час та отримати пропозиції. ШІ шукатиме на різних платформах доступні пропозиції у режимі реального часу, що відповідають запиту.

Цей просунутий режим спочатку буде доступний передплатникам Google AI Ultra ($249,99) з США в експериментальній програмі Google Labs з назвою Agentic capabilities in AI Mode. Google каже, що користувачі, котрі беруть участь в експерименті, тепер також бачитимуть результати пошуку, адаптовані до їхніх індивідуальних уподобань (поки у темах, пов’язаних з громадським харчуванням). Користувачі можуть персоналізувати послугу у своєму обліковому записі Google.

Крім того, Google AI Mode тепер дозволяє користувачам ділитися інформацією та співпрацювати з іншими. Кнопка «Поділитися» дозволяє надсилати повідомлення іншим, дозволяючи їм долучатися до обговорення. Це може бути корисним у випадках, коли потрібно співпрацювати з кимось, плануючи подорож, вечірку чи інший захід.

