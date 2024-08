Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

SearchGPT від творців ChatGPT позиціювалась як потужна заміна Google зі штучним інтелектом, однак деякі топові іноземні видання раптово заблокували доступ альтернативному пошуковику.

Як повідомляє Business Insider (з посиланням на дані Originality.ai), The New York Times, Wired, The New Yorker, Vogue (загалом 14 топових видань) заблокували SearchGPT від OpenAI — поки без пояснення причини. Однак таке рішення неабияк завадить планам нового пошуковика конкурувати з Google, оскільки дані, які видадуть на запит користувача, будуть неповними.

Гендиректор Originality.ai Джон Гіллам припускає, що видавці можуть не довіряти OpenAI, оскільки нові пошуковики на основі ШІ можуть утримувати користувачів, видаючи їм зведений підсумок матеріалів замість перенаправлення на оригінальні статті, тим самим зменшуючи трафік та заробітки видавців.

Зазначимо, що цьогоріч OpenAI уклала кілька угод з видавцями на використання їхніх архівних матеріалів для навчання ШІ, тоді як The New York Times подала до суду на компанію через порушення авторських прав (чатбот OpenAI нібито без дозволу скопіював мільйони статей видання).

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.