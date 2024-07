Закривайте Google — OpenAI запускає пошукову систему SearchGPT

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

OpenAI оголосила про вихід на пошуковий ринок та запуск SearchGPT ─ пошукової системи на основі ШІ з доступом до інформації в інтернеті в реальному часі.

Головна сторінка пошукової системи SearchGPT має велике текстове поле, яке запитує користувача «Що ви шукаєте?». Але замість того, щоб повертати звичайний список посилань, SearchGPT намагається впорядкувати та зрозуміти їх. В одному прикладі OpenAI пошукова система підсумовує свої висновки щодо музичних фестивалів, а потім представляє короткі описи подій із посиланням на джерело.

В іншому прикладі пояснюється, коли краще садити помідори, перш ніж розділяти різні сорти рослини. Після появи результатів ви можете поставити додаткові запитання або натиснути бічну панель, щоб відкрити інші відповідні посилання. Існує функція під назвою «візуальні відповіді». Вона демонструє відео, створене штучним інтелектом OpenAI Sora, а також тематичні зображення.

На цей час SearchGPT має статус прототипу. Сервіс працює на базі моделей сімейства GPT-4 і доступний лише для 10 000 тестових користувачів. OpenAI працює зі сторонніми партнерами та використовує прямі канали вмісту для створення результатів пошуку. SearchGPT було розроблено у співпраці з різними новинними партнерами, серед яких такі організації, як власники The Wall Street Journal, The Associated Press і Vox Media. Мета полягає в тому, щоб зрештою інтегрувати функції пошуку безпосередньо в ChatGPT.

Онлайн-курс "Асинхронне програмування" від robot_dreams. Опануйте підходи асинхронного програмування на Python для розробки швидких та ефективних програм.Вас навчатиме Lead Python Software Engineer у SoftServe. Детальніше про курс

«SearchGPT розроблений, щоб допомогти користувачам зв’язуватися з видавцями, чітко цитуючи їх і посилаючись на них під час пошуку», — йдеться в дописі в блозі OpenAI. «Відповіді мають чітку, вбудовану, названу атрибуцію та посилання, щоб користувачі знали, звідки надходить інформація, і могли швидко отримати ще більше результатів на бічній панелі з посиланнями на джерело».

Запуск SearchGPT ─ це початок того, що може стати серйозною загрозою для Google. Вона теж поспішає запровадити функції штучного інтелекту у своїй пошуковій системі, побоюючись, що користувачі кинуться до конкуруючих продуктів, які першими пропонують такі інструменти.

Джерело: The Verge

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.