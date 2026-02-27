banner
В безплатну версію Gemini додали преміум-функцію з "Минулими чатами"

Катерина Левицька

Редактор новин

Google представила Gemini 3.1 Pro: 77% ефективності — вдвічі краще за попередню версію
Gemini / Depositphotos

Функція “Минулі чати” з’явилась у безплатній версії застосунку Gemini. Раніше її перевагами могли скористатись виключно власники передплати Google AI.


Якщо функція активована, то Gemini може звертатися до контексту з ваших минулих розмов і персоналізувати відповіді. Тобто, вам не доведеться самостійно нагадувати ШІ, про що ви говорили минулого разу, якщо запит цього потребує.

Вперше Google запустила функцію “Минулі чати” торік для передплатників Google AI. Наразі її поступово розгортають для безплатних користувачів по всьому світу, окрім Європи (хоча й на цій території функція з’явиться, але дещо пізніше).

Як активувати функцію?

  • Зайдіть в налаштування застосунку Gemini
  • Оберіть нову сторінку “Особистий контент”
  • Активуйте перемикач “Ваші минулі чати Gemini”

В подальших планах Google доступ безплатних користувачів до повноцінного Personal Intelligence, який використовуватиме для відповідей Gmail, Фото та інші сторонні застосунки.


Раніше ITC писав, що Google додала Gemini в адресний рядок Chrome, а також представила новий ШІ Gemini 3.1 Pro, вдвічі кращий за попередню версію.

Генератор зображень Nano Banana 2 отримав підтримку 4K, 5 персонажів і інтеграцію з пошуком

Джерело: 9to5google

