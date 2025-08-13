Новини IT-бізнес 13.08.2025 comment views icon

Google повертає офлайн-співбесіди для IT-фахівців через шахрайство з ШІ "поза кадром"

Катерина Даньшина

Google повертає офлайн-співбесіди для IT-фахівців через шахрайство з ШІ "поза кадром"
Техногіганти повертаються до "особистих" співбесід в офісі через шахрайство із ШІ / Depositphotos

В останні роки онлайн-співбесіди стали нормою в сфері IT і швидким способом найму, зважаючи на популярність дистанційної роботи. Однак з’явилась проблема, яка може “відкотити” усі ці досягнення на пару кроків назад.

Річ у тім, що все більше кандидатів використовують інструменти ШІ “за кадром”, які допомагають їм з легкістю пройти навіть найскладніші технічні тести, повідомляє WSJ.

Компанії реагують тим, що повертаються до старих методів найму: Cisco та McKinsey повністю відновили офлайн-співбесіди, тоді як Google запроваджує очні зустрічі для окремих посад, зокрема й програмістів, аби переконатися, що їхні навички в кодуванні цілком реальні.

“Ми обов’язково запровадимо принаймні один раунд особистих співбесід для людей, просто щоб переконатися, що вони опанували основи”, — заявив головний виконавчий директор Google Сундар Пічаї в подкасті Лекса Фрідмана в червні.

Це лише те, про що компанії заявляли публічно, але якщо поглянути на статистику, видається, що такі “відкати” до офлайну — явище поширене. За оцінками рекрутингової компанії Coda Search/Staffing з Далласу, частка роботодавців, що запитують особисті співбесіди зросла до 30% у 2025 році (торік таких було лише 5%).

Ще одна проблема для бізнесу — шахраї, які використовують ШІ-дипфейки, щоб видавати себе за кандидатів з метою крадіжки даних чи грошей. За даними Gartner, 6% з 3000 опитаних шукачів роботи заявили, що шахраювали на співбесідах. Компанія прогнозує, що до 2028 року кожен четвертий профіль кандидата у світі буде підробленим.

“Ці фейкові профілі дійсно непогані”, — каже Роза Базилюк, яка керує відділом залучення талантів у Tomo, іпотечному кредиторі на базі штучного інтелекту.

Тепер компанія ретельніше перевіряє відеоспівбесіди на наявність ознак шахрайства, як от шепіт за кадром, паузи перед відповідями тощо. Інші роботодавці звертаються за допомогою до інструментів з перевірки біографічних чи біометричних даних.

Новий тренд з Китаю — “фейкові офіси”. Молодь орендує приміщення, щоб імітувати зайнятість і ніде не працювати

