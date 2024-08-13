Google показала Pixel Buds Pro 2 — TWS-навушники з чіпом Tensor A1 та покращеним ANC за $229

Google анонсувала нові бездротові навушники Pixel Buds Pro 2, які стали меншими, легшими та отримали вдвічі потужніше активне шумопоглинання порівняно з попередньою моделлю.

Google оновила свою флагманську лінійку бездротових навушників, представивши Pixel Buds Pro 2. Компанія суттєво вдосконалила попередню модель, зменшивши розмір на 27% та зробивши навушники легшими.

Інженери Google значно покращили активне шумопоглинання (ANC). Нова модель краще фільтрує високочастотні звуки, наближаючись за ефективністю до рішень від Bose. Це стало можливим завдяки новому чіпу Tensor A1, який Google розробила спеціально для цієї моделі.

Звучання Pixel Buds Pro 2 також зазнало суттєвих змін. Навушники оснащені 11-міліметровими динаміками, а багатоканальна обробка на чіпі Tensor A1 додає додатковий сигнальний шлях для музики, не впливаючи на якість звуку при ввімкненому шумопоглинанні.

Футляр для зарядки зберіг попередню форму, але отримав вбудований динамік. Це дасть змогу легко знайти загублені навушники за допомогою вдосконаленої мережі Find My Device. Самі навушники мають ступінь захисту IP54 від пилу та вологи.

Google оновила алгоритми Clear Calling для покращення якості голосових викликів. Навушники тепер підтримують функцію виявлення розмови — вони автоматично призупинять відтворення музики та активують режим прозорості, коли зафіксують голос користувача.

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Час автономної роботи Pixel Buds Pro 2 досягає 8 годин безперервного прослуховування з увімкненим ANC або до 30 годин з урахуванням підзарядки від футляра. Навушники підтримують Bluetooth 5.4 та LE Audio, але все ще не мають високобітрейтних кодеків на кшталт LDAC або AptX Adaptive.

Pixel Buds Pro 2 надійдуть у продаж 26 вересня за ціною $229.

Джерело: TheVerge