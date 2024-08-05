Pixel Watch 3: розміри 41 та 45 мм, яскравість 2000 ніт та нові функції

До наступної великої презентації Google залишився приблизно тиждень. Завдяки чималій кількості витоків ми вже знаємо багато чого про майбутню серію смартфонів Pixel 9. А тепер завдяки оприлюдненню рекламного відео вдалося дізнатися подробиці про розумний годинник Pixel Watch 3.

Отже, підтвердилися попередні чутки, що Pixel Watch 3 буде доступний у двох розмірах: 41 мм і 45 мм. Всупереч попереднім припущенням, бренд Pixel Watch 3 XL не буде обраний для розміру 45 мм. Відео підтверджує, що дизайн не зазнає серйозних змін, за винятком менших рамок, особливо для 45-мм варіанту, який, як очікується, матиме майже вдвічі більший дисплей у порівнянні з попередньою версією. Обидва розміри матимуть дисплей Actua та пікову яскравість до 2000 ніт, щоб забезпечити чіткіше та якісніше зображення.

Окрім підтвердження розміру та деяких оновлень апаратного забезпечення, відео демонструє деякі нові функції. Наприклад Cardio Load допоможе відстежувати навантаження на серцево-судинну систему під час фізичних вправ. Вона надаватиме поради в реальному часі щодо бігу та інших заходів для здоров’я та фітнесу. Ще смарт-годинник матиме можливості перегляду з камер, дверних дзвінків і доступу до офлайн-карт.

Pixel Watch 3 матиме акумулятор, якого вистачить на цілий день, а швидкість заряджання буде на 20% вищою, ніж у попередника. Годинник підтримуватиме економічний режим, який забезпечить 36 годин автономної роботи. Також очікується запровадження підтримки Ultra Wideband.

Презентація Google Pixel Watch 3 відбудеться 13 серпня під час заходу Made by Google.

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Джерело: androidheadlines