Новини Пристрої 28.07.2025 comment views icon

Багато нових зображень Google Pixel 10, Watch 4 і Buds 2a — не лише сірі

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Вадим Карпусь

Автор новин

Багато нових зображень Google Pixel 10, Watch 4 і Buds 2a — не лише сірі
Новий витік Pixel 10, Watch 4 і Buds 2a в кольорах Moonstone, Jade, Indigo й Obsidian / Evan Blass

Новий день — новий (навіть не один) витік про майбутні пристрої Google. Попередній був лише кілька днів тому. Цього разу з’явилися рекламні зображення смартфонів Pixel 10, Pixel 10 Pro та Pixel 10 Pro XL, розумного годинника Pixel Watch 4 та бездротових навушників Pixel Buds 2a. Усі гаджети представлені в новому кольорі Moonstone — це головне колірне рішення для лінійки Pixel цього року.

Багато нових зображень Google Pixel 10, Watch 4 і Buds 2a — не лише сірі
Новий витік Pixel 10, Watch 4 і Buds 2a в кольорах Moonstone, Jade, Indigo й Obsidian / Evan Blass

Moonstone (Місячний камінь) — сірий, але з глибшим і складнішим відтінком, ніж здається на перший погляд. Колір повністю уніфікований між усіма пристроями, що створює приємне враження цілісності екосистеми.

Багато нових зображень Google Pixel 10, Watch 4 і Buds 2a — не лише сірі
Новий витік Pixel 10, Watch 4 і Buds 2a в кольорах Moonstone, Jade, Indigo й Obsidian / Evan Blass

Відомий інсайдер Еван Бласс опублікував у X чимало нових зображень пристроїв Google. Втім, у цьому витоку не вистачає зображень звичайного Pixel 10 і Pixel 10 Pro Fold. Хоча раніше вже з’являлися кадри Pixel Fold у тому ж кольорі Moonstone, звичайний Pixel 10 досі не демонстрували в такому виконанні. Це викликає запитання — чому базова модель опинилася осторонь від головної візуальної теми?

До того ж, є ще один суперечливий момент. За чутками, звичайний Pixel 10 отримає телефото модуль камери — це вперше для не-Pro версії. Але водночас Google начебто погіршила дві інші камери. Це може бути спроба штучно знизити його привабливість і відмежувати від топової Pro-моделі, навіть якщо типи камер у них однакові.

Згодом Еван Бласс поділився другою хвилею зображень. Вони також демонструють пристрої Google в кольорі Moonstone, але додатково можна побачити Indigo (синій), Jade (зелений із золотою обробкою) та Obsidian (чорний). Кольорова гама Indigo буде ексклюзивною для базової моделі Pixel 10, тоді як Jade буде доступна для всіх моделей Pro. І ще засвітилася модель Pixel 10 Pro Fold в кольорі Moonstone.

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Що стосується Pixel Watch 4, старт-годинник має ремінець Active Band у фіолетовому кольорі, який, як вважається, називається Iris.

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Схоже, Pixel 10 стане «білою вороною» в цьогорічній лінійці, якщо тільки Google не приховує сюрприз — Moonstone-версію, про яку просто ще не просочилася інформація. Усі деталі мають розкрити під час офіційної презентації Made by Google, запланованої 20 серпня. Чутки стверджують, що ціна базової моделі Pixel 10 починається з $799, Pixel 10 Pro коштуватиме від $999, а за Pixel 10 Pro XL доведеться заплатити від $1199.

Джерело: gsmarena, androidauthority

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