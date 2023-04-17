Google розробляє новий пошуковий рушій на базі штучного інтелекту

Зіткнувшись з конкуренцією з боку Microsoft і OpenAI, Google «спішить» створити «абсолютно новий» пошуковий рушій на основі ШІ. За даними The New York Times, компанія знаходиться на ранніх стадіях створення пошукового сервісу, який намагатиметься передбачити, чого від нього хоче користувач, сподіваючись запропонувати «набагато персоналізованіший результат». У проєкту «немає чіткого графіка». Водночас Google також розробляє набір нових функцій на базі ШІ для свого наявного пошукового рушія під кодовою назвою Magi.

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Серед функцій, що розробляються, — чат-бот, який може відповідати на питання розробників ПЗ і генерувати фрагменти коду. Компанія також експериментувала з функцією, яка дозволяє людям шукати музику через чат-бот. Компанія залучила до цих робіт понад 160 співробітників.

Також на «різних стадіях розробки» є ряд інших функцій. Функція Searchalong для Chrome дозволить чат-боту сканувати вебсторінку, щоб переглядати контекстну інформацію. Наприклад, при пошуку місця для проживання на Airbnb можна також попросити чат-бота розповісти, що подивитися і чим зайнятися поряд із запланованим житлом. Експериментальні функції GIFI та Tivoli Tutor дозволять користувачам пропонувати Google Image Search генерувати зображення та спілкуватися з чат-ботом, щоб вивчити нову мову. Варто зазначити, що деякі з цих функцій Google або демонструвала у минулому, або вони існують на інших платформах, таких як Duolingo. Наприклад, генерація зображень вже доступна у Slides.

Як очікується, Google анонсує Magi наступного місяця на I/O 2023, а восени представить нові додаткові функції. Компанія планує запропонувати функції Magi одному мільйону людей у США, а до кінця року розширити доступність до 30 мільйонів користувачів.

Ймовірно, нещодавня заява Samsung спонукала Google прискорити роботи над Magi. Минулого місяця корейський гігант електроніки заявив, що розглядає можливість використання пошукового сервісу Bing на своїх пристроях за замовчуванням. Повідомляється, що ця заява викликала у Google «паніку».

Джерело: Engadget