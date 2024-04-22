Google відхрестився від підрядників і скасував їм мінімальну ставку та бонуси

Корпорація Google у п’ятницю скасувала своїм підрядникам та стафінговим компаніям мінімальну оплату праці, медичну страховку та інші пільги.

До цього працівники отримували мінімум $15 за годину, повідомляє Reuters.

Подібна політика діяла у Google з 2019 року. Тоді Національне управління з трудових відносин США визнало Google «співнаймачем». Компанія наймала працівників через стафінгову компанію Cognizant Technology Solutions, і повинна була домовлятися з їхньою профспілкою.

Було запроваджено правило, за яким компанії, які опосередковано контролюють умови праці працівників на підряді, можуть вважатися їх наймачами.

Тепер же вести переговори з профспілками непотрібно.

Представник Google пояснив, що подібне рішення поряд з обмеженням доступу працівникам компаній-підрядників і вендорам до внутрішніх систем обумовлено тенденціями зміни трудового законодавства в США та в світі загалом.

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«Після цього рішення ми стаємо в один ряд з іншими великими компаніями і наголошуємо, що Google не є і ніколи не був роботодавцем співробітників наших підрядників», — заявив він.

В свою чергу, Google вимагатиме від своїх вендорів та стафінгових компаній забезпечувати безпечні умови праці та дотримуватися юридичних зобов’язань. А більшість із них функціонують у штатах, де й так мінімальна ставка встановлена на рівні $15.