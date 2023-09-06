Google — 25 років. Лист гендиректора Сундара Пічаї до співробітників та користувачів

Зазвичай Google відзначає день народження 27 вересня, однак гендиректор компанії Сундар Пічаї вже розпочав святкування, оприлюднивши звернення з 2400 слів.
Ось кілька уривків, які найбільше привертають увагу:
«Питання, які я ставив Google, змінювалися з часом: «Як полагодити кран, який капає?», «Найшвидший маршрут до Стенфордської лікарні?», «Як заспокоїти дитину, яка плаче?». І, можливо, навесні 2003 року: «Як пройти співбесіду в Google?».
Ще в одному абзаці Сундар підтвердив легенду про те, з чого стартував величезний рекламний бізнес Google:
«Це була платформа, яка особливо приваблювала малий бізнес, як-от бізнес із продажу лобстерів поштою, який першим зареєструвався».
Пічаї згадав і невдалі моменти:
«У будь-якій 25-річній подорожі ви набиваєте синці, отримуєте уроки та працюєте, щоб стати кращими. Пам’ятаєте Google Wave?».
А також усі успішні продукти компанії, окресливши основні досягнення та цілі, не оминувши увагою штучний інтелект:
«Google інвестує в ШІ майже з самого початку. Ми були одними з перших, хто використовував машинне навчання в продуктах, починаючи з 2000-х років – для виправлення орфографії, покращення якості оголошень, показу пропозицій і рекомендацій».
Велику роль ШІ гендиректор Google відводить й у майбутньому, говорячи про технологію, як чи не найголовнішу місію компанії у наступні роки:
«Зробити штучний інтелект кориснішим для всіх і відповідально розгорнути його — це найважливіший спосіб виконання нашої місії протягом наступних 10 років і далі. І якщо у 2048 році десь у світі підліток дивитиметься на все, що ми створили за допомогою ШІ, і знизуватиме плечима, ми зрозуміємо, що нам вдалося. А потім повернемося до роботи. Дякуємо за чудові 25, Сундар Пічаї».
Тут можна переглянути повне звернення англійською мовою.
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