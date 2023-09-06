Google — 25 років. Лист гендиректора Сундара Пічаї до співробітників та користувачів

Зазвичай Google відзначає день народження 27 вересня, однак гендиректор компанії Сундар Пічаї вже розпочав святкування, оприлюднивши звернення з 2400 слів.

Ось кілька уривків, які найбільше привертають увагу:

«Питання, які я ставив Google, змінювалися з часом: «Як полагодити кран, який капає?», «Найшвидший маршрут до Стенфордської лікарні?», «Як заспокоїти дитину, яка плаче?». І, можливо, навесні 2003 року: «Як пройти співбесіду в Google?»‎.

Ще в одному абзаці Сундар підтвердив легенду про те, з чого стартував величезний рекламний бізнес Google:

«Це була платформа, яка особливо приваблювала малий бізнес, як-от бізнес із продажу лобстерів поштою, який першим зареєструвався‎».

Пічаї згадав і невдалі моменти:

«‎У будь-якій 25-річній подорожі ви набиваєте синці, отримуєте уроки та працюєте, щоб стати кращими. Пам’ятаєте Google Wave?».

А також усі успішні продукти компанії, окресливши основні досягнення та цілі, не оминувши увагою штучний інтелект:

«Google інвестує в ШІ майже з самого початку. Ми були одними з перших, хто використовував машинне навчання в продуктах, починаючи з 2000-х років – для виправлення орфографії, покращення якості оголошень, показу пропозицій і рекомендацій‎».

Велику роль ШІ гендиректор Google відводить й у майбутньому, говорячи про технологію, як чи не найголовнішу місію компанії у наступні роки:

«‎Зробити штучний інтелект кориснішим для всіх і відповідально розгорнути його — це найважливіший спосіб виконання нашої місії протягом наступних 10 років і далі. І якщо у 2048 році десь у світі підліток дивитиметься на все, що ми створили за допомогою ШІ, і знизуватиме плечима, ми зрозуміємо, що нам вдалося. А потім повернемося до роботи. Дякуємо за чудові 25, Сундар Пічаї».

Тут можна переглянути повне звернення англійською мовою.