Новини Софт 06.09.2023 о 09:00

Google оновила бренд Android — робот у 3D та велика літера A у назві

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Google оновила бренд Android — робот у 3D та велика літера A у назві

Google оновлює логотип та робота бренду Android із загальною метою — «наблизити Android до Google».

«Знаємо, що сьогодні люди хочуть більше вибору та автономії, і хочемо, щоб наш бренд Android відображав те, що дає людям свободу творити на своїх умовах. Як відкрита платформа, важливо, щоб і наша технологія, і бренд були запрошенням для людей створювати, підключатися та робити більше з Google на пристроях Android».

Google черпала натхнення у власному дизайні Material, щоб зробити Android адаптованим до нового стилю. Компанія відійшла від «давньої стилізації нижнього регістру» — щоб додати вагу зовнішньому вигляду логотипа Android, коли він розміщений поряд із логотипом Google.

«Попри те, що ми додали більше вигинів і унікальності Android, нова стилізація більше відображає логотип Google і створює баланс між ними. Ми сподіваємося, що ці невеликі, але значні оновлення краще передадуть зв’язок між пристроями Android і програмами та службами Google, які люди вже знають».

З 2019 року поряд із товарний знаком Android з’являється робот Bugdroid — він нині теж переходить у 3D, отримуючи «більші розміри й більше характеру». Його можна зображати у різних кольорах і матеріалах, та навіть з аксесуарами.

«Як візуальний знак нашого бренду, ми хотіли, щоб bugdroid виглядав таким же динамічним, як сам Android».

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Кріпак-фрілансер

Оновлений логотип, тривимірний робот і фірмовий стиль «з’являться на пристроях Android та в інших місцях, починаючи з 2023-го року».

Джерело: 9to5google

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