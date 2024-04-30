Google видалила з Пошуку більшість 3D-моделей тварин та інших об’єктів

Протягом останніх кількох років Google створила масу 3D-моделей тварин та інших об’єктів, які можна переглядати в доповненій реальності. Однак нещодавно Google видалила переважну більшість цих веселих моделей із Пошуку.

У 2019 році Google запустила можливість бачити 3D-тварин прямо в Пошуку. Ця можливість була доступна в браузері, на Android або iOS. Користувачі могли бачити ці 3D-моделі та навіть використовувати доповнену реальність на мобільних пристроях, щоб побачити ці моделі в реальному світі, часто в натуральну величину. Колекція об’єктів розширювалася з роками, на піку свого розвитку пропонувала понад 100 різних тварин, багато динозаврів, а також навчальні моделі планет, місць, анатомії людини, частин клітини тощо. Навіть пропонувалося переглянути автомобіль за допомогою 3D-моделей. Хоча каталогізація цих об’єктів була не найкращою.

Аж раптом багато 3D-моделей Google просто зникли. Кількість тривимірних тварин та об’єктів в Пошуку Google різко скоротилася. Наразі доступно ледь з десяток тварин, а собак і котів залишилося менш як 10. Крім цього, є лише кілька комах і предметів.

Багато різноманітних освітніх моделей клітин, систем організму тощо все ще доступні, хоча частини тіла повністю видалено з колекції 3D-моделей Google. Багато з них тепер відображаються в Пошуку як «інтерактивні діаграми», а не як 3D-моделі.

Google не пояснила, чому було видалено стільки корисних та цікавих 3D-моделей.

Джерело: 9to5google