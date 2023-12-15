Google вимкне сторонні cookie для 1% користувачів Chrome з 4 січня – масове розгортання Topics API очікується протягом року

Незабаром Google почне реалізовувати свій задум щодо блокування сторонніх файлів cookie в Chrome. Починаючи з 4 січня, Google почне тестувати свою нову функцію захисту від відстеження, яка згодом за замовчанням обмежить доступ до сайтів сторонніми cookie. На початку тестування охопить лише 1% користувачів Chrome у всьому світі. У другій половині 2024 року Google планує поступово припинити використання сторонніх файлів cookie для всіх.

Якщо вас випадково вибрано для тестування захисту від відстеження, Google сповістить вас під час запуску Chrome на комп’ютері чи пристрої Android. Якщо Chrome виявить проблеми під час перегляду, з’явиться запит про те, чи бажаєте ви тимчасово увімкнути сторонні cookie на цьому сайти.

Google працює над тим, щоб усунути потребу у файлах cookie в Chrome з 2020 року. Ідея компанії полягає в тому, щоб передавати анонімні дані переглядів рекламодавцям, які будуть використовувати надані Google API – з метою захистити конфіденційність користувачів. Тестування Topics API було запущено в липні.

Порівняно з іншими браузерами, які застосовують більш жорсткі підходи до блокування відстеження сторонніми сайтами, підхід Google до реклами корисний як для конфіденційності користувачів, так і для урахування інтересів рекламодавців. Однак конкуренти Google та захисники конфіденційності не повністю довіряють новій технології заміни файлів cookie.

Управління з питань конкуренції та ринків Великобританії (CMA) прагнуть переконатися, що Google не використовує нову технологію для отримання конкурентної переваги. Час, який компанія закладає для поступового розгортання функції, знадобиться у тому числі й для подолання адміністративних перешкод.

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Джерело: The Verge