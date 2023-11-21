Google відмовиться від сторонніх файлів cookie у Chrome за рік

Google офіційно оголосила про плани поступово відмовитися від сторонніх файлів cookie в Chrome, що є ключовим аспектом її ініціативи Privacy Sandbox. Поетапний підхід розпочнеться з тестової групи 1% користувачів на початку 2024 року, до потенційно повної відмови в третьому кварталі 2024 року.

Сторонні файли cookie — це коди відстеження, встановлені сайтами, вони використовуються переважно для онлайн-реклами та відстеження поведінки користувачів. Вони допомагають рекламодавцям створити профіль ваших інтересів, що призводить до більш персоналізованої реклами, передає Bleeping Computer. Однак це може призвести до втрати конфіденційності.

Рішення Google поступово відмовитися від сторонніх файлів cookie, необхідних для багатьох функцій, знаменує собою значний зсув у сфері конфіденційності. Цей процес має на меті зменшити відстеження користувачів на сайтах, забезпечуючи при цьому вільний доступ до основних онлайн-сервісів.

Початковий етап тестування 1%, запланований на початок 2024 року, має вирішальне значення для виявлення та розв’язання проблем сумісності. Google має намір ретельно керувати цим етапом, щоб уникнути значного впливу на користувацький досвід.

Протягом цього періоду Google запровадить тимчасові рішення та засоби контролю для управління тимчасовими винятками для кожного сайту верхнього рівня в Chrome, щоб пом’якшити потенційні перебої в роботі.

Google планує впровадити більш безпечний підхід і очікує, що інші браузери приймуть подібні стратегії. Важливо розуміти, що поступова відмова від сторонніх файлів cookie є значною зміною для інтернету. Мета в тому, щоб розробити рішення для захисту конфіденційності, які підтримують динамічний і відкритий Інтернет, балансуючи між надійним захистом користувачів і основними функціями.