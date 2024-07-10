Google Wallet в інтернеті тепер працює в Україні — він заміщує Google Pay

У квітні Google запустила веб-інтерфейс свого сервісу Wallet в США, а згодом він з’явився в Японії. Тепер компанія розширила його сферу застосування на міжнародний рівень. В тому числі скористатися веб-версією Google Wallet можна в Україні.

Сайт wallet.google.com надає доступ до списку збережених способів оплати (кредитні + дебетові картки) і карток (картки постійного клієнта, посадкові талони, квитки на концерт тощо). У випадку доступності можна побачити фактичний штрих-код, а також видалити його. Посвідчення особи та інші перепустки доступні лише в мобільному застосунку.

«Тепер ви можете централізовано керувати способами оплати й картками, оновлювати налаштування Гаманця та Google Pay, а також переглядати останні трансакції», ─ йдеться на сторінці сервісу.

Історія транзакцій в веб-інтерфейсі показує повніший список платежів порівняно з Android, який включає лише 10 взаємодій. Користувачу доведеться підтвердити свою особу та пройти автентифікацію, щоб отримати доступ до цієї інформації. Також є сторінка налаштувань, яка посилається на різні параметри Google (адреса, дані, конфіденційність тощо).

Сайт Google Wallet створений на основі pay.google.com і замінює його. Він заснований на мові дизайну Material 3. Наразі сервіс доступний в наступних країнах: