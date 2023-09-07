Google закриє залишки сервісу Play Movies & TV 5 жовтня. Залишаться ще три магазини відеоконтенту

Google знищує останні залишки Google Play Movies & TV — сервісу який продавав голлівудські фільми та ТВ-шоу для Google Play. Тепер в Google залишаться ще три сервіси, що продають відеоконтент: YouTube, Android TV і Google TV.

Інформацією про смерть Play Movies & TV Google поділилася з користувачами Android TV, передає ArsTechnica. Текст повідомляє:

Застосунок Google Play Movies & TV більше не буде доступний на пристроях Android TV з 05 жовтня 2023 року. Ви можете продовжувати купувати або орендувати фільми безпосередньо через вкладку «Магазин» (Shop) на Android TV.

Movies & TV переживає повільне згасання останніми роками. У 2022 році смартфонний застосунок став Google TV. На телевізорах без операційної системи Android він зник ще 2021-го.

Раніше Google Play був частиною плану зі створення медіаімперії, куди входили Google Play Store (для застосунків та ігор на Android), Play Music, Play Books, Play Newsstand, та Play Movies and TV. У 2010-х ідея була в конкуренції з Apple та її екосистеми для iPod і iPhone у вигляді застосунку iTunes, який об’єднував у собі весь контент.

На піку Play Store мав у своєму інтерфейсі вкладки для додатків, музики, книг, журналів, фільмів і телепередач, а також апаратний магазин «пристроїв». Проте більшість із них замінили окремими застосунками, як-от Google News, YouTube Music. Голлівудські фільми тепер можна придбати на YouTube та Google TV й Android TV. Втім, поки така можливість ще є й на вкладці «Фільми» магазину Google Play.