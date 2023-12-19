Google заплатить $700 млн та внесе «‎незначні» зміни в Google Play — для врегулювання антимонопольного позову від США

Epic Games — не єдина з тих, хто переміг Google в антимонопольній боротьбі.
Техногігант внесе зміни у роботу свого магазину програм на території США та має сплатити $700 млн у межах врегулювання позову від усіх 50 штатів, які звинуватили компанію у завищенні ціни для споживачів через незаконні обмеження на розповсюдження додатків на пристроях Android і непотрібні комісії за транзакції в програмах.
$629 млн спрямують користувачам, які переплатили за програми чи послуги у магазині програм Google — кожен отримає щонайменше по $2 та додаткові виплати, залежно від своїх витрат у Google Play у період з 16 серпня 2016 року по 30 вересня 2023 року. $70 млн віддадуть штатам, які використають кошти на власний розсуд, і ще $1 млн піде на «адміністрування врегулювання».
Компанія також «розширить можливості» для розробників програм та ігор, щоб надати споживачам альтернативний варіант виставлення рахунків за покупки поряд із платіжною системою Google Play.
«Епічна» перемога: суд задовольнив позов Epic Games і визнав, що Google незаконно «домінувала» серед магазинів програм