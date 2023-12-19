Новини IT-бізнес 19.12.2023 о 10:58 comment views icon

Google заплатить $700 млн та внесе «‎незначні» зміни в Google Play — для врегулювання антимонопольного позову від США

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Google заплатить $700 млн та внесе «‎незначні» зміни в Google Play — для врегулювання антимонопольного позову від США

Epic Games — не єдина з тих, хто переміг Google в антимонопольній боротьбі.

Техногігант внесе зміни у роботу свого магазину програм на території США та має сплатити $700 млн у межах врегулювання позову від усіх 50 штатів, які звинуватили компанію у завищенні ціни для споживачів через незаконні обмеження на розповсюдження додатків на пристроях Android і непотрібні комісії за транзакції в програмах.

$629 млн спрямують користувачам, які переплатили за програми чи послуги у магазині програм Google — кожен отримає щонайменше по $2 та додаткові виплати, залежно від своїх витрат у Google Play у період з 16 серпня 2016 року по 30 вересня 2023 року. $70 млн віддадуть штатам, які використають кошти ‎на власний розсуд, і ще $1 млн піде на «‎адміністрування врегулювання».

Компанія також «розширить можливості‎» для розробників програм та ігор, щоб надати споживачам альтернативний варіант виставлення рахунків за покупки поряд із платіжною системою Google Play.

«‎Епічна» перемога: суд задовольнив позов Epic Games і визнав, що Google незаконно «‎домінувала» серед магазинів програм

Завантаження коментарів...

Новини партнерів

Відчуйте себе VIP з простою зарплатною карткою. І не має значення, де ви працюєте
Огляд OneCloudPlanet: українська хмарна платформа для вебпроєктів
Знижки до 50%, кешбек і не тільки. «Абанк» продовжує програму підтримки клієнтів, які купують в «АТБ»

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати