Google заплатить $700 млн та внесе «‎незначні» зміни в Google Play — для врегулювання антимонопольного позову від США

Epic Games — не єдина з тих, хто переміг Google в антимонопольній боротьбі.

Техногігант внесе зміни у роботу свого магазину програм на території США та має сплатити $700 млн у межах врегулювання позову від усіх 50 штатів, які звинуватили компанію у завищенні ціни для споживачів через незаконні обмеження на розповсюдження додатків на пристроях Android і непотрібні комісії за транзакції в програмах.

$629 млн спрямують користувачам, які переплатили за програми чи послуги у магазині програм Google — кожен отримає щонайменше по $2 та додаткові виплати, залежно від своїх витрат у Google Play у період з 16 серпня 2016 року по 30 вересня 2023 року. $70 млн віддадуть штатам, які використають кошти ‎на власний розсуд, і ще $1 млн піде на «‎адміністрування врегулювання».

Компанія також «розширить можливості‎» для розробників програм та ігор, щоб надати споживачам альтернативний варіант виставлення рахунків за покупки поряд із платіжною системою Google Play.