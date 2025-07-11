Новини Софт 11.07.2025 comment views icon

Google запускає Android Canary — нову програму доступу до ранніх функції ОС на Pixel

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Вадим Карпусь

Автор новин

Google запускає Android Canary — нову програму доступу до ранніх функції ОС на Pixel
Google відкрила доступ до ранніх версій Android — стартувала програма Canary для Pixel / Google

Google запустила нову програму попереднього доступу до Android, яка дозволяє ще раніше випробувати нововведення мобільної ОС. Завдяки програмі Canary власники смартфонів Pixel зможуть протестувати майбутні функції задовго до їх масового релізу.

Google вже давно пропонує користувачам Pixel ранній доступ до бета-версій Android. Через програму Android Beta можна встановити ще нестабільні, але майже готові збірки системи. Наприклад, Android 16 можна було перевірити на практиці ще за кілька місяців до її офіційного релізу, як було з функціями для фотографів.

Тепер Google іде ще далі й запускає окремий канал під назвою Canary. Він дозволяє стежити за розвитком Android фактично в реальному часі, отримувати нові функції відразу після їх запровадження розробниками. Отже, отримати доступ до майбутньої версії ОС можна буде ледь не за рік до її загального релізу.

Google запускає Android Canary — нову програму доступу до ранніх функції ОС на Pixel
Canary для Pixel / Google

Програма Canary не стане заміною існуючої програми Android Beta. Вони працюватимуть одночасно. Однак учасникам нової програми варто бити готовими до того, що функції в Canary знаходяться на ранньому етапі розробки і можуть працювати нестабільно. Google прямо про це попереджає:

«Варто бути готовим до помилок та критичних змін. Ці передові збірки не будуть найкращим вибором для використання на основному або єдиному пристрої»

Canary — це тестовий канал. Цей рівень доступу орієнтований на ентузіастів, розробників і тих, хто хоче бачити Android «під капотом» без прикрас.

Щоб спробувати збірки Canary, потрібен смартфон Pixel від шостої серії й новіше. Щоб долучитися до програми, треба скористатися інструментарієм Google Android Flash Tool, а після цього оновлення приходитимуть автоматично «по повітрю», як звичайні OTA-оновлення.

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Джерело: androidauthority

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