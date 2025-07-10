Новини Тиждень ШІ 10.07.2025 о 18:17 comment views icon

Google дарує рік ШІ-сервісу AI Pro вартістю $200 на Pixel 9 та запускає Gemini на Wear OS

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Вадим Карпусь

Автор новин

Google дарує рік ШІ-сервісу AI Pro вартістю $200 на Pixel 9 та запускає Gemini на Wear OS
Google запускає Gemini на годинниках з Wear OS і дарує рік підписки AI Pro при купівлі Pixel 9

Досить несподівано Google анонсувала випуск нових функцій Pixel Drop, раніше відомий як Pixel Feature Drop. Зазвичай такі релізи з’являються кожні три місяці. Наступний за графіком очікувався лише у вересні. Та тепер у липневому оновленні для пристроїв Pixel компанія представила одразу кілька важливих нововведень, пов’язаних із фірмовим ШІ-помічником Gemini.

Безплатна підписка Google AI Pro

Насамперед Google оголосила, що власники нових смартфонів Pixel 9 отримають річну підписку на AI Pro абсолютно безкоштовно. Зазвичай цей пакет коштує $199,99 на рік і містить потужні ШІ-інструменти, зокрема генератор відео Veo 3, який вже доступний в Україні. Він дозволяє створити коротке 8-секундне відео зі звуковим супроводом за допомогою текстового запиту.

Gemini на Wear OS

Крім того, Google почала впроваджувати ШІ-помічника Gemini у смартгодинники на Wear OS. Він замінить Google Assistant і використовуватиме ті ж передові моделі штучного інтелекту, що й на телефоні. Завдяки цій інтеграції користувачі зможуть давати запити та завдання помічнику природною мовою. Той, своєю чергою, зможе надавати швидкі, лаконічні відповіді. За допомогою Gemini можна швидко виконувати наступні завдання: узагальнити електронні листи, створити персональний плейлист для тренування, додати події до календаря чи знайти потрібний маршрут. Для такої взаємодії не знадобиться діставати смартфон з кишені.

Нові смартгодинники Samsung Galaxy Watch8 та Watch8 Classic вже отримали інтеграцію Gemini. Згодом такі можливості також з’являться на пристроях Google, Oppo, OnePlus та Xiaomi з Wear OS. Першими оновлення отримають користувачі годинників із Wear OS 4 та новішими версіями — протягом кількох тижнів.

ШІ у Circle to Search

Ще одне помітне оновлення — покращення функції Circle to Search. Її тепер підтримують понад 300 млн Android-пристроїв. Віднині при активації цього режиму користувач побачить AI Overview — коротке пояснення від ШІ на основі контенту на екрані. А прокрутивши донизу, можна буде натиснути Dive Deeper with AI Mode і продовжити діалог на цю тему. Таким чином Circle to Search зможе досліджувати складні теми та заглиблюватися у ваші початкові пошукові запити за допомогою додаткових питань без перемикання між програмами.

Google дарує рік ШІ-сервісу AI Pro вартістю $200 на Pixel 9 та запускає Gemini на Wear OS
Circle to Search з можливостями ШІ

Такий же AI Mode з’являється і в Google Lens через застосунок Google для Android та iOS. Поки що оцінити нововведення зможуть користувачі у США та Індії.

Нововведення стосуються і геймерів. Circle to Search тепер може аналізувати те, що відбувається на екрані під час гри, і пропонувати AI Overview за контекстом. Завдяки вдосконаленим моделям Gemini, відповіді ШІ тепер подаються простіше й зрозуміліше. Це повинно зробити взаємодію комфортнішою.

Джерело: neowin, gsmarena

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