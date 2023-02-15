Google запускає бета-тест Privacy Sandbox on Android – інструмента для підбору персоналізованої реклами без шкоди конфіденційності

Приблизно рік тому Google заявила, що працює над багаторічною ініціативою щодо покращення конфіденційності та поліпшення відстеження реклами на Android-смартфонах. У квітні минулого року вийшла рання попередня версія Privacy Sandbox on Android для розробників. А тепер компанія випускає бета-версію цієї функції для обмеженої кількості пристроїв з ОС Android 13. Це дозволить користувачам та розробникам протестувати нову технологію у реальних умовах експлуатації. Доступ до бета-версії буде розширюватися «з часом», і пристрої, вибрані для участі, отримають повідомлення, що інформує користувачів про їхнє право на участь.

Privacy Sandbox on Android – це набір інструментів, покликаний створити новий стандарт того, як рекламодавці та сайти отримують доступ до інформації про споживачів без шкоди для конфіденційності користувачів. Зараз Android-пристроям надається унікальний ідентифікатор Android Advertising ID, який може скидатися користувачем. Він використовується для відстеження поведінки користувачів та створення особистого рекламного профілю, який можуть використовувати розробники застосунків. Функція Privacy Sandbox спрямована на заміну цього рекламного ідентифікатора API-інтерфейсами. Вони зможуть забезпечити конфіденційність, обмежуватимуть передачу даних третім особам, зможуть видаляти перехресні ідентифікатори застосунків, зберігаючи при цьому підтримку персоналізованої реклами.

«Застосунки, які вирішили взяти участь у бета-тестуванні, можуть використовувати ці API для показу релевантної реклами та вимірювання її ефективності», – сказав віцепрезидент Google Privacy Sandbox Ентоні Чавес.

Користувачі, обрані для участі у бета-тестуванні, можуть керувати переліком особистих інтересів, орієнтованих на рекламу. Це можна зробити через розділ Privacy Sandbox у меню налаштувань. Користувачі можуть заблокувати деякі теми, відмовитись від участі в бета-тестуванні або повернутися до нього в майбутньому.

Функція Privacy Sandbox on Android має деяку подібність до проєкту Google Privacy Sandbox для сайтів, метою якого є поступове припинення використання сторонніх файлів cookie в Chrome до 2024 року. Але ці проєкти використовують різні технології та розроблятимуться незалежно один від одного.

Джерело: The Verge