Google запускає в Україні безплатну навчальну програму з основ роботи з хмарними технологіями та не тільки [Як зареєструватися]

Google сьогодні анонсувала нову ініціативу підтримки українського бізнесу та ІТ-фахівців — безплатну навчальну програму «Розвивайте кар’єру з Google Cloud» для українців, які прагнуть здобути знання та практичні навички роботи з хмарними технологіями. Навчальний потік триватиме з 4 жовтня до 3 грудня 2022 року, а навчатимуть повністю онлайн.

Для чого це потрібно

Програма покликана допомогти ІТ-розробникам і студентам отримати практичні навички, необхідні для розвитку кар’єри або пошуку нової роботи. Власне, Google ставить за мету до кінця 2023 року навчити до 10 000 українців основам роботи з хмарними технологіями.

Як зазначає Google, 86% провідних компаній у сфері ІТ вважають, що навички хмарного комп’ютингу значно полегшують виконання ключових проєктів. Після закінчення навчання випускними зможуть отримати відзнаки Google Cloud Skill Badge, які допоможуть підтвердити кваліфікацію та побудувати кар’єру в бажаній сфері. Ці спеціальні бейджі навичок можна додати до резюме чи профайлу на LinkedIn. Вони слугуватимуть чітким сигналом для роботодавця, оскільки підтверджуватимуть реальний досвід роботи з корисними функціями платформи Google Cloud.

Для кого призначена програма

Програма створена в Україні для:

ІТ-фахівців та розробників, які хочуть розвивати свої навички та кар’єру у сфері хмарних технологій.

Студентів ІТ-сфери, які закінчують навчання наступного року та потребують навичок роботи в хмарі для майбутнього працевлаштування.

Водночас для ефективного навчання рекомендується володіти хоча б базовим рівнем англійської мови.

Обсяг програми Програма охоплює п’ять напрямків навчання, розподілених за тематикою: хмарна інфраструктура;

розробка додатків;

машинне навчання;

штучний інтелект;

аналіз великих наборів даних.

Що отримають учасники програми

60 днів безплатного доступу до всіх курсів на платформі Google Cloud Skills Boost.

Практичний досвід та бейджі навичок Google Cloud (Google Cloud skill badges), які підтверджують наявність у спеціалістів знань та практичного досвіду роботи у хмарі, що допоможе у розвитку кар’єри у сфері хмарних технологій.

Індивідуальні напрями навчання, які можна обрати відповідно до інтересів. Кожен напрям навчання містить колекції контенту, які поєднують онлайн курси за запитом та практичне навчання. Для початківців рекомендується навчальний курс “Ознайомлення та початок роботи з Google Cloud”, оскільки контент в ньому локалізований українською мовою.

Призи за три й більше отриманих бейджів навичок.

Доступ до експертів з хмарних технологій на сесіях запитань і відповідей.

Як зареєструватися

Навчання у програмі буде відбуватися за потоками. Навчання першого потоку розпочнеться 4 жовтня 2022 року. Зареєструватися можна за цим посиланням. Після завершення реєстрації на пошту має надійти лист з інструкцією щодо подальших дій, включно з інформацією про вебінари та сесії питань та відповідей з експертами з хмарних технологій.

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