Google звільнить 12 000 працівників та зосередиться на штучному інтелекті

Alphabet скорочує 12 000 робочих місць, пише виконавчий директор компанії у службовій записці, отриманій Reuters.

Скорочення в материнській компанії Google – остання подія, що вразила технологічний сектор, після нещодавнього оголошення про звільнення понад 10 000 працівників в Microsoft.

Звільнення торкнуться усіх команд, включаючи відділи, відповідальні за підбір персоналу та деякі корпоративні функції, а також команди інженерів та продуктів.

Новини про скорочення надходять в період економічної невизначеності, а також нових технологічних перспектив, коли й Google, й Microsoft інвестують у генеративний штучний інтелект.

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“Я впевнений у величезних можливостях, що відкриваються перед нами завдяки силі нашої місії, цінності наших продуктів і послуг, а також нашим раннім інвестиціям у ШІ”, – пише генеральний директор Alphabet Сундар Пічаї у записці для персоналу.

Технологічні компанії щосили намагаються протистояти складній глобальній економічній ситуації, зокрема й шляхом скорочень персоналу. Раніше Amazon оголосила про звільнення 18 000 співробітників — близько 5% від всього корпоративного персоналу компанії та 1,2% від загальної кількості працівників (1,5 млн осіб станом на вересень 2022 року). Meta також скоротила понад 11 000 працівників, або 13% свого персоналу. 4 січня американська компанія, розробник однойменної CRM-системи Salesforce, також повідомила, що звільняє 10% своєї робочої сили.

Джерело: Reuters