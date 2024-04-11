Горор «П’ять ночей у Фредді 2» — офіційно у розробці. Прем’єра запланована на осінь 2025 року

Перший фільм, знятий за мотивами відеоігрової горор-франшизи Five Nights at Freddy’s, дебютував торік у жовтні й приніс рекордні для продюсерської компанії Blumhouse $297 млн. Зважаючи на скромний бюджет стрічки у $20 млн, неоднозначні початкові відгуки та паралельну прем’єру на Peacock — це гідний результат.

За кілька місяців після цього на запуск продовження натякав виконавець головної ролі Джош Гатчерсон, а нині на CinemaCon 2024 «П’ять ночей у Фредді 2» отримав офіційне підтвердження від Universal та Blumhouse, а також попередню дату прем’єри — осінь 2025 року.

Невідомо, чи повернеться до роботи оригінальний співавтор сценарію/режисер Емма Таммі та колишня акторська команда.

«Я вмираю від бажання повернутися на знімальний майданчик», — говорив Гатчерсон у січні.

У першому фільмі тридцятирічний Майк Шмідт (Гатчерсон), який страждає від панічних атак, влаштовується на роботу нічним охоронцем в покинутій піцерії Freddy Fazbear’s Pizza, але навіть не підозрює, що заклад з роботами-аніматроніками приховує жахливі таємниці минулого — які можуть бути пов’язані з ним самим.