Продовження горору «П’ять ночей у Фредді» — у роботі, а Джош Гатчерсон «вмирає від бажання повернутися на знімальний майданчик»

Зірка «‎Голодних ігор» Джош Гатчерсон зіграв головну роль у найкасовішому фільмі жахів 2023 року — екранізації відеоігрової горор-франшизи Five Nights at Freddy’s — і вже анонсував продовження в інтерв’ю Variety.

«Знаю, що зараз йде процес «‎з’ясування історії», і виробництво хочуть почати якнайшвидше. Було круто бути частиною цього», — сказав актор.

Гатчерсон назвав режисерку «П’ять ночей у Фредді» Емму Таммі «‎фантастичною», і сказав, що знімальна та акторська група дуже сподівались, що фільм зацікавить аудиторію.

«Я вмираю від бажання повернутися на знімальний майданчик і радий побачити, що вони роблять продовження».

Актор також розповів, що із касовим успіхом горору його привітала колега по «‎Голодним іграм» Дженніфер Лоуренс. Власна нова робота акторки, комедія «‎Без образ», в той самий час очолила чарт Netflix

«Джен надіслала мені повідомлення, коли вийшов «Фредді» зі словами: «Мій фільм №1 на Netflix, а ваш — №1 за касовими зборами! Вперед!‎». Я відповів, що люблю її», — розповів Гатчерсон.

З моменту дебюту «П’ять ночей у Фредді» заробив $289 млн по всьому світу, де $137 млн прийшлися на США (гідний результат для стрічки із бюджетом у $20 млн).

Наступний фільм з Джошем Гатчерсоном, бойовик «‎Бджоляр», вийде в українських кінотеатрах вже 11 січня.