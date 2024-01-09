Продовження горору «П’ять ночей у Фредді» — у роботі, а Джош Гатчерсон «вмирає від бажання повернутися на знімальний майданчик»

Зірка «Голодних ігор» Джош Гатчерсон зіграв головну роль у найкасовішому фільмі жахів 2023 року — екранізації відеоігрової горор-франшизи Five Nights at Freddy’s — і вже анонсував продовження в інтерв’ю Variety.
«Знаю, що зараз йде процес «з’ясування історії», і виробництво хочуть почати якнайшвидше. Було круто бути частиною цього», — сказав актор.
Гатчерсон назвав режисерку «П’ять ночей у Фредді» Емму Таммі «фантастичною», і сказав, що знімальна та акторська група дуже сподівались, що фільм зацікавить аудиторію.
«Я вмираю від бажання повернутися на знімальний майданчик і радий побачити, що вони роблять продовження».
Актор також розповів, що із касовим успіхом горору його привітала колега по «Голодним іграм» Дженніфер Лоуренс. Власна нова робота акторки, комедія «Без образ», в той самий час очолила чарт Netflix
«Джен надіслала мені повідомлення, коли вийшов «Фредді» зі словами: «Мій фільм №1 на Netflix, а ваш — №1 за касовими зборами! Вперед!». Я відповів, що люблю її», — розповів Гатчерсон.
З моменту дебюту «П’ять ночей у Фредді» заробив $289 млн по всьому світу, де $137 млн прийшлися на США (гідний результат для стрічки із бюджетом у $20 млн).
Наступний фільм з Джошем Гатчерсоном, бойовик «Бджоляр», вийде в українських кінотеатрах вже 11 січня.
Рецензія на фільм «П’ять ночей у Фредді» / Five Nights at Freddy’s