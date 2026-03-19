Кілліана Мерфі затримали в аеропорту через кулю з "Гострих картузів"

Катерина Левицька

Кілліан Мерфі у серіалі "Гострі картузи"

Зірка серіалу (а незабаром і фільму) “Гострі картузи” Кілліан Мерфі розповів, як його затримала охорона аеропорту після того, як в його валізі розгледіли кулю.


На відео, яке опублікував Netflix, акторка-колега Ребека Фергюсон запитала, чи забирав Мерфі із собою колись щось зі зйомок. Той відповів, що одного разу його ледь не ув’язнили через кулю, яку він “позичив” з реквізиту “Гострих картузів”.

“В мене є куля, яку я намагався пронести через службу безпеки в аеропорту. Це спричинило інцидент”, — згадує Мерфі. “Вона була на дні моєї сумки, і я сказав: “О, чорт, мені так шкода! Це не справжня куля”. Це була одна з тих гільз, на яких просто було написано “Томмі”. Додав, що в ній нічого страшного немає і я просто хочу встигнути на літак. Встиг, але веселий був день”.


Фергюсон і Мерфі зіграли в майбутньому фільмі “Гострі картузи: Безсмертний”, який продовжує історію Томмі Шелбі та його родини, серед іншого залучаючи сина у виконанні Баррі Кеогана. Сценарій написав творець оригінального шоу Стівен Найт, а режисером виступив Том Гарпер, який так само раніше зняв кілька епізодів серіалу.

Перші рецензії високо оцінили фільм і довели рейтинг до майже ідеальних 93% на Rotten Tomatoes. Реліз на Netflix — вже 20 березня.

Водночас на цьому світ франшизи не завершується, цього місяця стримінг розпочав зйомки додаткових сезонів “Гострих картузів”, зосереджених на молодому поколінні Шелбі. Судячи з перших кадрів зі зйомок, нам запропонують абсолютно новий акторський склад, а події розгортатимуться в 1950-х. Паралельно Netflix нібито розробляє приквел про Поллі Грей, матріарха кримінального клану Шелбі.

