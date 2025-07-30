Готуйтесь червоніти: YouTube визначатиме вік користувачів на основі історії переглядів

YouTube запускає нову систему оцінки віку користувачів на основі ШІ / Depositphotos

Вже з 13 серпня YouTube використовуватиме вік та активність облікового запису, щоб визначити, чи належить він неповнолітній особі. Вік акаунту в цьому випадку визначається часом, що минув з моменту його створення, тоді як під активністю, очевидно, слід розуміти історію переглядів.

Нова система оцінки віку початково запрацює у США в тестовому режимі. Користувачі, які не пройдуть віковий ценз (тобто визначений вік буде менший за 18 років), надалі стикнуться з обмеженнями:

Блокування перегляду відео з віковими обмеженнями;

Показ лише неперсоналізованої реклами;

Обмеження повторних рекомендацій з делікатною тематикою (наприклад, зображенням тіла);

Відображення нагадувань про конфіденційність під час завантаження відео або публічного коментування, а також нагадувань про перерву чи час сну.

Очевидно, що вся ця технологія працюватиме на основі ШІ, про що Google оголосив ще на початку 2025 року.

Що робити, якщо YouTube помилився з визначенням віку?

YouTube сповіщатиме користувачів, якщо визначить, що їм менше 18 років, однак у випадку помилки, компанія радить підтвердити свій вік офіційно — завантажити посвідчення особи державного зразка, зробити селфі або ввести дані кредитної картки.

Платформа попереджає, що деякі блогери можуть «зіткнутися зі зміною аудиторії», зважаючи на обмеження для підлітків, що може призвести до зменшення доходів від реклами.

«Протягом наступних кількох тижнів ми почнемо впроваджувати перевірку на основі ШІ для невеликої групи користувачів у США», — пише Джеймс Бесер, директор з управління продуктами YouTube, у дописі, що пояснює зміни. Бесер додає, що YouTube «уважно стежитиме» за оновленням, перш ніж розповсюджувати його в інших країнах.

Нагадаємо, що минулого тижня у Великій Британії набули чинності правила онлайн-перевірки віку, які вимагають від користувачів підтверджувати свій вік на сайтах із порнографією або контентом, який вважається «шкідливим». Підлітки водночас швидко знайшли лазівку, в чому допоміг фоторежим гри Death Stranding із реалістичним та деталізованим зображенням облич.

Кілька штатів США ухвалили закони, що блокують неповнолітнім доступ до порносайтів, тоді як зусилля щодо встановлення вікових обмежень на платформах соціальних мереж здебільшого зазнали невдачі. Європейський Союз так само тестує прототип системи перевірки віку, який буде пов’язаний із цифровими ідентифікаторами.

Раніше ми писали, що YouTube розгортає плеєр «як в Apple» та прибирає сторінку «Тренди», а також запроваджує посилені вимоги щодо монетизації, які мають позбавити ШІ-авторів заробітку на платформі.

Джерело: YouTube