Новини WTF 03.01.2024 о 08:45 comment views icon

Pornhub блокує доступ у Монтані та Північній Кароліні через закон про перевірку віку

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Катерина Даньшина

Авторка новин

В обох штатах з 1 січня набули чинності закони, які вимагають «‎цифрової ідентифікації» під час візиту користувачів на порносайти для підтвердження повноліття.

Pornhub вже вкотре таким чином висловлює протест щодо суперечливих правил, які порушують конфіденційність користувачів і тим самим провокують падіння трафіку на платформі. Натомість для підтвердження віку сайт пропонує використовувати ідентифікатори пристроїв. У повідомленні, розміщеному на сайтах Aylo (материнська компанія Pornhub, раніше відома як MindGeek) і переглянутому The Verge, сказано, що «‎не так багато сайтів для дорослих можуть запропонувати подібні надійні заходи безпеки».

Монтана і Північна Кароліна приєдналися до Луїзіани, Юти, Арканзасу, Міссісіпі та Вірджинії, в яких вже заблокували Pornhub. Техас тим часом запропонував власне законодавство, яке вимагає від порносайтів показувати попередження про ризики для здоров’я під час перегляду порно (нині його оскаржують в П’ятому окрузі).

Раніше уряд США оштрафував Aylo на $1,8 млн через нібито навмисне розміщення відео з жертвами торгівлі людьми, а ЄС визнав Pornhub «‎дуже великою онлайн-платформою», тобто такою, що підпадає під дію нового закону про цифрові послуги.

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