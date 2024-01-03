Pornhub блокує доступ у Монтані та Північній Кароліні через закон про перевірку віку

В обох штатах з 1 січня набули чинності закони, які вимагають «‎цифрової ідентифікації» під час візиту користувачів на порносайти для підтвердження повноліття.

Pornhub вже вкотре таким чином висловлює протест щодо суперечливих правил, які порушують конфіденційність користувачів і тим самим провокують падіння трафіку на платформі. Натомість для підтвердження віку сайт пропонує використовувати ідентифікатори пристроїв. У повідомленні, розміщеному на сайтах Aylo (материнська компанія Pornhub, раніше відома як MindGeek) і переглянутому The Verge, сказано, що «‎не так багато сайтів для дорослих можуть запропонувати подібні надійні заходи безпеки».

Монтана і Північна Кароліна приєдналися до Луїзіани, Юти, Арканзасу, Міссісіпі та Вірджинії, в яких вже заблокували Pornhub. Техас тим часом запропонував власне законодавство, яке вимагає від порносайтів показувати попередження про ризики для здоров’я під час перегляду порно (нині його оскаржують в П’ятому окрузі).

Раніше уряд США оштрафував Aylo на $1,8 млн через нібито навмисне розміщення відео з жертвами торгівлі людьми, а ЄС визнав Pornhub «‎дуже великою онлайн-платформою», тобто такою, що підпадає під дію нового закону про цифрові послуги.