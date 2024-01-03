Pornhub блокує доступ у Монтані та Північній Кароліні через закон про перевірку віку

В обох штатах з 1 січня набули чинності закони, які вимагають «цифрової ідентифікації» під час візиту користувачів на порносайти для підтвердження повноліття.
Pornhub вже вкотре таким чином висловлює протест щодо суперечливих правил, які порушують конфіденційність користувачів і тим самим провокують падіння трафіку на платформі. Натомість для підтвердження віку сайт пропонує використовувати ідентифікатори пристроїв. У повідомленні, розміщеному на сайтах Aylo (материнська компанія Pornhub, раніше відома як MindGeek) і переглянутому The Verge, сказано, що «не так багато сайтів для дорослих можуть запропонувати подібні надійні заходи безпеки».
Монтана і Північна Кароліна приєдналися до Луїзіани, Юти, Арканзасу, Міссісіпі та Вірджинії, в яких вже заблокували Pornhub. Техас тим часом запропонував власне законодавство, яке вимагає від порносайтів показувати попередження про ризики для здоров’я під час перегляду порно (нині його оскаржують в П’ятому окрузі).
Раніше уряд США оштрафував Aylo на $1,8 млн через нібито навмисне розміщення відео з жертвами торгівлі людьми, а ЄС визнав Pornhub «дуже великою онлайн-платформою», тобто такою, що підпадає під дію нового закону про цифрові послуги.
Українська податкова оштрафувала PornHub на $5,5 тис. – Гетманцев