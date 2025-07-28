Новини Ігри 28.07.2025 comment views icon

Юні геймери «зламують» систему перевірки віку обличчям Сема із Death Stranding

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Юні геймери «зламують» систему перевірки віку обличчям Сема із Death Stranding
Death Stranding 2: On the Beach / Kojima Productions

Британські підлітки навчилися обходити новий закон, який зобов’язує сайти перевіряти вік користувачів перед показом контенту 18+. І в цьому допоміг Сем Портер з Death Stranding.

Підлітки зіштовхнулися з проблемами доступу до деяких сайтів з 25 липня. Закон вимагає від ресурсів на кшталт Reddit, Nexus Mods, Discord та навіть Rule34 впровадити серйозну перевірку віку. Йдеться про будь-який контент, який може вважатися дорослим — тобто NSFW-канали, приватні повідомлення, обговорення модів тощо. Discord, наприклад, блокує доступ до таких каналів без підтвердження віку, яке включає скан документа або навіть фото користувача.

І от тут на сцену вийшов Сем Портер Бріджес та реалістичний фоторежим. Вже за кілька годин після того, як закон набув чинності, в соцмережах зʼявилися цікаві дописи юзерів. Вони завантажували селфі персонажа з Death Stranding. І, що найкумедніше, така верифікація спрацювала: Discord сприйняв зображення Сема, як справжньої дорослої людини. Річ у тім, що платформа вимагає користувача робити різні дії в реальному часі, наприклад, кліпнути очима. А фоторежим дозволяє зробити щось подібне.

Трюк підхопили інші користувачі, тому це стало свого роду трендом у Великій Британії. Чи надовго цей лайфхак залишиться робочим — питання часу. Але те, як швидко користувачі знайшли спосіб обійти вимоги закону, говорить багато і про самі системи захисту.

Джерело: PC Gamer

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