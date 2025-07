Юні геймери «зламують» систему перевірки віку обличчям Сема із Death Stranding

Британські підлітки навчилися обходити новий закон, який зобов’язує сайти перевіряти вік користувачів перед показом контенту 18+. І в цьому допоміг Сем Портер з Death Stranding.

Підлітки зіштовхнулися з проблемами доступу до деяких сайтів з 25 липня. Закон вимагає від ресурсів на кшталт Reddit, Nexus Mods, Discord та навіть Rule34 впровадити серйозну перевірку віку. Йдеться про будь-який контент, який може вважатися дорослим — тобто NSFW-канали, приватні повідомлення, обговорення модів тощо. Discord, наприклад, блокує доступ до таких каналів без підтвердження віку, яке включає скан документа або навіть фото користувача.

І от тут на сцену вийшов Сем Портер Бріджес та реалістичний фоторежим. Вже за кілька годин після того, як закон набув чинності, в соцмережах зʼявилися цікаві дописи юзерів. Вони завантажували селфі персонажа з Death Stranding. І, що найкумедніше, така верифікація спрацювала: Discord сприйняв зображення Сема, як справжньої дорослої людини. Річ у тім, що платформа вимагає користувача робити різні дії в реальному часі, наприклад, кліпнути очима. А фоторежим дозволяє зробити щось подібне.

You can use Death Stranding's photo mode to bypass Discord's age verification

— Dany Sterkhov 🛡✈ (@DanySterkhov) July 25, 2025