«З повагою до Джорджа Мартіна»: сценарист серіалу про Ейгона Завойовника обіцяв уникнути головної помилки «Гри престолів»

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Серіал про Ейгона Завойовника — черговий спіноф «Гри престолів», до створення якого долучився сценарист «Бетмена» Метсон Томлін. У новому інтерв’ю він розказав, що вже поспілкувався з Джорджем Мартіном і знає, як уникнути головної помилки в історії, яка засмутила глядачів в попередніх екранізаціях.

Шоуранери «Гри престолів» дали простір своїй фантазії в останніх сезонах і зокрема фіналі, який вщент розкритикували глядачі (Девід Беніофф і Д. Б. Вайс заявили, що очікували на кращу реакцію від аудиторії). Як власне і творці «Дому дракона», які мали певну свободу в обох сезонах, не дотримуючись деяких основних ліній.

Томлін натомість зобов’язується переконатись в тому, що його адаптація, присвячена Ейгону «Завойовнику» Таграрієну, буде створена з повагою до Джорджа Мартіна та його текстів.

«Я маю переконатися, що віддав повагу Джорджу та його текстам. До того ж історія має залишитись драматичною, попри те, що персонажі змінюватимуться».

На відміну від творців попередніх двох серіалів у сценариста немає тисяч сторінок про Ейгона Завойовника, однак Томлін вивчає повну історію «Вогню та крові».

До того ж Метсон прислухався до поради Мартіна ставитися до серіалу, як до історичного, формуючи персонажів подібних до Наполеона чи Олександра Македонського.

Сам Джордж Мартін раніше заявляв, що телеадаптації виходять гіршими за книжки «у 999 з 1000 випадків»:

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«Куди не глянути, усюди є багато сценаристів і продюсерів, які прагнуть взяти чудові історії та «зробити їх своїми». Здається, не має значення, чи був там взагалі автор вихідного матеріалу».

Зважаючи на підхід Томліна, той прагне потрапити в категорію винятків.

Його майбутній серіал — це, по суті, прямий приквел «Дому Дракона», який розповідатиме історію кривавого та жорстокого завоювання Вестероса Ейгоном I Таргарієном. Події відбуватимуться приблизно за 130 років до більшості подій «Дому Дракона», тобто майже за 300 років до подій оригінального серіалу «Гра престолів».

«Гра престолів» вже отримала приквел з серіалом «Дім дракона», однак Джордж Мартін анонсував одразу 7 проєктів у всесвіті: зокрема «10 000 кораблів», вищезгадану історію про Ейгона Завойовника і «Лицар сімох королівств». Щодо «Вітрів зими» (роману, який запізнюється на 10 років) у письменника небагато інформації — ще торік у листопаді він заявляв, що написав 1100 сторінок, однак остаточну дату виходу так і не назвав.

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Джерело: FandomWire

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