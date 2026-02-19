tradfi
Джордж Мартін анонсував виставу "Гра престолів: Божевільний король", приквел про батька Дейєнеріс

Катерина Левицька

Девід Рінтул у ролі короля Ейріса II Таргарієна у серіалі "Гра престолів"

“Гра престолів” отримає новий проєкт: виставу-приквел про батька Дейєнеріс, відомого як “Божевільний король”. Джордж Мартін каже, що вона засновуватиметься на “останніх роках” перед подіями романів, але разом з тим покаже чимало знайомих персонажів.


Вистава “Гра престолів: Божевільний король” має дебютувати цього літа у Королівському шекспірівському театрі. Мартін виступає виконавчим продюсером, Домінік Кук — режисером, а Дункан Макміллан — сценаристом.

“У Харренхолі все добре, оскільки наближається весна. На розкішному бенкеті безпосередньо перед лицарським турніром закохані зустрічаються, а гуляки розмірковують про те, хто буде боротися. Але в тіні, серед зростаючого занепокоєння кровожерливими діями безжального Божевільного Короля, інакодумці з його близького оточення тривожно просувають зрадницький план. Вдалині лунають барабани битви”, — з офіційного синопсиса.

У книгах Мартіна турнір став каталізатором падіння Дому Таргарієнів. Очікується, що у проєкті покажуть молоді версії Неда Старка, Роберта Баратеона та Джеймі Ланністера. Очевидно, що вистава буде доступна не всім фанам, але є надія, що HBO наслідує приклад Netflix з “Дивними дивами” і випустить професійно записану версію.

Тим часом телевізійний всесвіт франшизи “Гра престолів” продовжує зростати: вже цього тижня очікуємо на фінальний епізод “Лицаря сімох королівств”, а влітку — на дебют третього сезону “Дому дракона”. До речі, чутки натякають, що трейлер випустять вже сьогодні під вечір.


Щодо інших проєктів, то жодного офіційно підтвердженого більше немає, хоча Мартін натякав, що у розробці перебувають 5-6 спінофів включно з продовженнями. У витоках йшлося про серіал, присвячений Ейгону Завойовнику, а також про перезапущений сиквел про Джона Сноу, можливо вже з Ар’єю Старк в головній ролі.

Джордж Мартін хотів, щоб “Лицар сімох королівств” був 2-годинним фільмом

