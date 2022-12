Гра The Callisto Protocol з’явиться в українському PS Store до 9 грудня

Наприкінці минулого тижня відбувся реліз гри The Callisto Protocol. Це проєкт у жанрі survival horror, розроблений під керівництвом Глена Скофілда, який створив свого часу серію ігор Dead Space.

The Callisto Protocol розповідає про те, як головний герой Джейкоб Лі намагається пережити жахи другого за величиною супутника Юпітера та його загадкової в’язниці. Ускладнює виживання таємнича інфекція, яка призводить до мутації людей у монстрів під назвою біофаги. У спробах врятуватись Джейкоб з’ясовує, звідки з’явилася інфекція, а також дізнається про наукову програму з форсування людської еволюції.

Гра The Callisto Protocol вийшла 2 грудня 2022 року на ПК та консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One та Xbox Series X/S. На момент виходу українські гравці могли купити гру у Steam за ціною 799 грн, але вона була відсутня в українському PS Store, що викликало питання до видавця. Тепер стало відомо, що незабаром The Callisto Protocol з’явиться на цьому майданчику.

It will be available on PS4 and PS5 in Ukraine by 9-Dec.

