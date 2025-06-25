Новини Ігри 25.06.2025 о 15:07 comment views icon

Вийшов патч 1.5 для S.T.A.L.K.E.R. 2 — лут з мутантів, підтримка модів, NPC не з’являтимуться у повітрі

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Вийшов патч 1.5 для S.T.A.L.K.E.R. 2 — лут з мутантів, підтримка модів, NPC не з’являтимуться у повітрі
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl / GSC Game World

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl отримала великий патч 1.5 — серед найголовнішого Zone Kit, фікси квестів і бойової системи.

В обіцяному масивному оновлені чимало змін: нова зброя, лут з мутантів, оновлений A-Life, реалістичніша Зона, а також тонни багфіксів і зміни інтерфейсу. Патч 1.5 вже доступний, а разом з ним — трейлер Guns & Looting Showcase. Надалі перерахуємо по пунктах, які основні зміни внесла GSC Game World, а решту сотень фіксів можна буде переглянути в Steam.

Отже, патч 1.5 приніс в S.T.A.L.K.E.R. 2:

Зміни A-life

  • Життя NPC моделюється постійно — навіть поза полем зору гравця.
  • NPC більше не видаляються при віддаленні гравця — вони діють у світі самостійно.
  • Тепер можливі повторні зустрічі з тими самими сталкерами або іншими NPC.
  • Персонажі не спавняться перед очима ніби впали з неба.
  • A-Life Director респавнить персонажів трохи далі від гравця, а не на краю рендер-зони.
  • Збільшено діапазон візуалізації — NPC зʼявляються з анімаціями та зброєю.
  • Додано нову аномалію: Водяне електричне торнадо.
  • Додано нову зброю: Трилінійка.
  • Додано новий пістолет Kora.
  • Додано механіку луту з частин мутантів.

Інтерфейс та QoL-зміни

  • У вкладці поліпшення броні тепер видно, скільки слотів доступно для артефактів.
  • Розмір схованки гравця було збільшено для зручності перегляду.
  • Виправлено баг, через який кнопка «Взяти все» переставала працювати після переміщення предмета до вікна луту.
  • У меню техніка з’явилась можливість активувати функцію «Виправити все» для одночасного ремонту всього спорядження.
  • Додано опцію оновлення перезаряджання одразу для всіх типів зброї.
  • Перероблено український lip-sync.

ШІ, бойова система та мутанти

  • Контролер більше не завдає шкоди через стіни або предмети, якщо не бачить гравця.
  • Псевдогігант більше не застрягає поблизу гравця.
  • Усунуто помилку, коли Тушкани продовжували видавати звуки після смерті.
  • Знижено надмірну точність NPC на великих відстанях шляхом корекції балістики.
  • Поліпшено поведінку мутантів при атаці нерухомого гравця.
  • Стрибок-атака Химери тепер завдає шкоди лише після фактичного контакту з гравцем.
  • Виправлено проблему, коли Снорк не міг зістрибнути з деяких ізольованих ділянок.
  • Виправлено експлойт, що дозволяв убити Бюрера під щитом з близької дистанції.
  • NPC тепер обирають більш коректне укриття під час перестрілок між собою.
  • Усунуто баг, через який NPC могли «ходити на місці».

Баланс та артефакти

  • NPC більше не мають занадто потужного лута.
  • Перероблено патрони: 7.62×39 змінено на 7.62×54; снайперка тепер вимагає надзвукові/бронебійні набої: кулемети PKP, гвинтівка Mark I EMR та трилінійка тепер за замовчуванням підтримують патрони з легкою сталевою серцевиною.
  • Грім С-15 і СА «Лавина» — посилено.
  • Артефакти: «Ріг» — менше хімічного та радіаційного захисту; «Каніфоль», «Порожнявка» — тепер підвищує витривалість; додано новий ефект «Міцність», який підвищує міцність спорядження.
  • Схованки на Янові й Ростоку — оновлено.
  • Ціни артефактів — виправлено.
  • Унікальний карабін Кавалерист — перероблено.

Фікси, оптимізація та краші

  • Виправлено десятки крашів: при завантаженні, збереженнях, використанні предметів, на Xbox, у Прип’яті, на заводах тощо.
  • Поправлено зникнення інвентарю, зависання інтерфейсу, помилки діалогів і баги з ворогами та лутом.
  • Підвищено FPS у зонах з великим скупченням NPC і діалогів.
  • Оптимізовано: скелети об’єктів, маршрути NPC, відкриття дверей, взаємодію з аномаліями.
  • Виправлено краш під час вживання горілки.

Сюжет, побочки та відкритий світ

  • Полагоджено десятки сюжетних і побічних місій, зокрема коли Шрам залишав арену і починав битися з монолітівцями, якщо їх не вбили під час місії «Останні приготування».
  • Знято блокування ліфтів, дверей, NPC, що застрягали.
  • Фікси: багаторазові винагороди, діалоги, непрохідні місії, завислі маркери, непрогруз квестових NPC.
  • Розрив між відкритим світом і сюжетом — зменшено.

Підтримка модифікацій і технічні покращення

  • Повна підтримка модів через Zone Kit (Steam Workshop / Mod.io).
  • Додано анімацію куріння для NPC, прискорення титрів, покращені звуки пострілів та опцію автонастройки графіки.
  • З’явилася підтримка 21:9 і 32:9, HUD для перемикання боєприпасів, зменшення гучності звуку аптечок, а ще краще сортування інвентарю та прокрутка.

Після оновлення 1.5 деякі модифікації можуть зламатися. Якщо після патчу гра глючить або просідає — відключіть моди. Якщо не допомогло, йдіть на support.stalker2.com.

S.T.A.L.K.E.R. 2 отримав офіційну «дорожню карту» — нова зброя, лут з мутантів та багато іншого

Джерело: Steam 

Популярні новини

Steam додав корисні фільтри до пошуку ігор — вільні збереження, регулювання складності та інші
Pillars of Eternity 3 буде схожою на Baldur’s Gate 3 — головний дизайнер хоче 3D та більшої динамічності
Анонсована Call of Duty: Black Ops 7 — дія відбувається у 2035 році, але чекати так довго не знадобиться

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати