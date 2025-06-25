Вийшов патч 1.5 для S.T.A.L.K.E.R. 2 — лут з мутантів, підтримка модів, NPC не з’являтимуться у повітрі

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl / GSC Game World

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl отримала великий патч 1.5 — серед найголовнішого Zone Kit, фікси квестів і бойової системи.

В обіцяному масивному оновлені чимало змін: нова зброя, лут з мутантів, оновлений A-Life, реалістичніша Зона, а також тонни багфіксів і зміни інтерфейсу. Патч 1.5 вже доступний, а разом з ним — трейлер Guns & Looting Showcase. Надалі перерахуємо по пунктах, які основні зміни внесла GSC Game World, а решту сотень фіксів можна буде переглянути в Steam.

Отже, патч 1.5 приніс в S.T.A.L.K.E.R. 2:

Зміни A-life

Життя NPC моделюється постійно — навіть поза полем зору гравця.

NPC більше не видаляються при віддаленні гравця — вони діють у світі самостійно.

Тепер можливі повторні зустрічі з тими самими сталкерами або іншими NPC.

Персонажі не спавняться перед очима ніби впали з неба.

A-Life Director респавнить персонажів трохи далі від гравця, а не на краю рендер-зони.

Збільшено діапазон візуалізації — NPC зʼявляються з анімаціями та зброєю.

Додано нову аномалію: Водяне електричне торнадо.

Додано нову зброю: Трилінійка.

Додано новий пістолет Kora.

Додано механіку луту з частин мутантів.

Інтерфейс та QoL-зміни

У вкладці поліпшення броні тепер видно, скільки слотів доступно для артефактів.

Розмір схованки гравця було збільшено для зручності перегляду.

Виправлено баг, через який кнопка «Взяти все» переставала працювати після переміщення предмета до вікна луту.

У меню техніка з’явилась можливість активувати функцію «Виправити все» для одночасного ремонту всього спорядження.

Додано опцію оновлення перезаряджання одразу для всіх типів зброї.

Перероблено український lip-sync.

ШІ, бойова система та мутанти

Контролер більше не завдає шкоди через стіни або предмети, якщо не бачить гравця.

Псевдогігант більше не застрягає поблизу гравця.

Усунуто помилку, коли Тушкани продовжували видавати звуки після смерті.

Знижено надмірну точність NPC на великих відстанях шляхом корекції балістики.

Поліпшено поведінку мутантів при атаці нерухомого гравця.

Стрибок-атака Химери тепер завдає шкоди лише після фактичного контакту з гравцем.

Виправлено проблему, коли Снорк не міг зістрибнути з деяких ізольованих ділянок.

Виправлено експлойт, що дозволяв убити Бюрера під щитом з близької дистанції.

NPC тепер обирають більш коректне укриття під час перестрілок між собою.

Усунуто баг, через який NPC могли «ходити на місці».

Баланс та артефакти

NPC більше не мають занадто потужного лута.

Перероблено патрони: 7.62×39 змінено на 7.62×54; снайперка тепер вимагає надзвукові/бронебійні набої: кулемети PKP, гвинтівка Mark I EMR та трилінійка тепер за замовчуванням підтримують патрони з легкою сталевою серцевиною.

Грім С-15 і СА «Лавина» — посилено.

Артефакти: «Ріг» — менше хімічного та радіаційного захисту; «Каніфоль», «Порожнявка» — тепер підвищує витривалість; додано новий ефект «Міцність», який підвищує міцність спорядження.

Схованки на Янові й Ростоку — оновлено.

Ціни артефактів — виправлено.

Унікальний карабін Кавалерист — перероблено.

Фікси, оптимізація та краші

Виправлено десятки крашів: при завантаженні, збереженнях, використанні предметів, на Xbox, у Прип’яті, на заводах тощо.

Поправлено зникнення інвентарю, зависання інтерфейсу, помилки діалогів і баги з ворогами та лутом.

Підвищено FPS у зонах з великим скупченням NPC і діалогів.

Оптимізовано: скелети об’єктів, маршрути NPC, відкриття дверей, взаємодію з аномаліями.

Виправлено краш під час вживання горілки.

Сюжет, побочки та відкритий світ

Полагоджено десятки сюжетних і побічних місій, зокрема коли Шрам залишав арену і починав битися з монолітівцями , якщо їх не вбили під час місії «Останні приготування» .

і починав , якщо їх не вбили під час . Знято блокування ліфтів, дверей, NPC, що застрягали.

Фікси: багаторазові винагороди, діалоги, непрохідні місії, завислі маркери, непрогруз квестових NPC.

Розрив між відкритим світом і сюжетом — зменшено.

Підтримка модифікацій і технічні покращення

Повна підтримка модів через Zone Kit (Steam Workshop / Mod.io).

Додано анімацію куріння для NPC, прискорення титрів, покращені звуки пострілів та опцію автонастройки графіки.

З’явилася підтримка 21:9 і 32:9, HUD для перемикання боєприпасів, зменшення гучності звуку аптечок, а ще краще сортування інвентарю та прокрутка.

Після оновлення 1.5 деякі модифікації можуть зламатися. Якщо після патчу гра глючить або просідає — відключіть моди. Якщо не допомогло, йдіть на support.stalker2.com.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Джерело: Steam