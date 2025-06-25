Вийшов патч 1.5 для S.T.A.L.K.E.R. 2 — лут з мутантів, підтримка модів, NPC не з’являтимуться у повітрі

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl отримала великий патч 1.5 — серед найголовнішого Zone Kit, фікси квестів і бойової системи.
В обіцяному масивному оновлені чимало змін: нова зброя, лут з мутантів, оновлений A-Life, реалістичніша Зона, а також тонни багфіксів і зміни інтерфейсу. Патч 1.5 вже доступний, а разом з ним — трейлер Guns & Looting Showcase. Надалі перерахуємо по пунктах, які основні зміни внесла GSC Game World, а решту сотень фіксів можна буде переглянути в Steam.
Отже, патч 1.5 приніс в S.T.A.L.K.E.R. 2:
Зміни A-life
- Життя NPC моделюється постійно — навіть поза полем зору гравця.
- NPC більше не видаляються при віддаленні гравця — вони діють у світі самостійно.
- Тепер можливі повторні зустрічі з тими самими сталкерами або іншими NPC.
- Персонажі не спавняться перед очима ніби впали з неба.
- A-Life Director респавнить персонажів трохи далі від гравця, а не на краю рендер-зони.
- Збільшено діапазон візуалізації — NPC зʼявляються з анімаціями та зброєю.
- Додано нову аномалію: Водяне електричне торнадо.
- Додано нову зброю: Трилінійка.
- Додано новий пістолет Kora.
- Додано механіку луту з частин мутантів.
Інтерфейс та QoL-зміни
- У вкладці поліпшення броні тепер видно, скільки слотів доступно для артефактів.
- Розмір схованки гравця було збільшено для зручності перегляду.
- Виправлено баг, через який кнопка «Взяти все» переставала працювати після переміщення предмета до вікна луту.
- У меню техніка з’явилась можливість активувати функцію «Виправити все» для одночасного ремонту всього спорядження.
- Додано опцію оновлення перезаряджання одразу для всіх типів зброї.
- Перероблено український lip-sync.
ШІ, бойова система та мутанти
- Контролер більше не завдає шкоди через стіни або предмети, якщо не бачить гравця.
- Псевдогігант більше не застрягає поблизу гравця.
- Усунуто помилку, коли Тушкани продовжували видавати звуки після смерті.
- Знижено надмірну точність NPC на великих відстанях шляхом корекції балістики.
- Поліпшено поведінку мутантів при атаці нерухомого гравця.
- Стрибок-атака Химери тепер завдає шкоди лише після фактичного контакту з гравцем.
- Виправлено проблему, коли Снорк не міг зістрибнути з деяких ізольованих ділянок.
- Виправлено експлойт, що дозволяв убити Бюрера під щитом з близької дистанції.
- NPC тепер обирають більш коректне укриття під час перестрілок між собою.
- Усунуто баг, через який NPC могли «ходити на місці».
Баланс та артефакти
- NPC більше не мають занадто потужного лута.
- Перероблено патрони: 7.62×39 змінено на 7.62×54; снайперка тепер вимагає надзвукові/бронебійні набої: кулемети PKP, гвинтівка Mark I EMR та трилінійка тепер за замовчуванням підтримують патрони з легкою сталевою серцевиною.
- Грім С-15 і СА «Лавина» — посилено.
- Артефакти: «Ріг» — менше хімічного та радіаційного захисту; «Каніфоль», «Порожнявка» — тепер підвищує витривалість; додано новий ефект «Міцність», який підвищує міцність спорядження.
- Схованки на Янові й Ростоку — оновлено.
- Ціни артефактів — виправлено.
- Унікальний карабін Кавалерист — перероблено.
Фікси, оптимізація та краші
- Виправлено десятки крашів: при завантаженні, збереженнях, використанні предметів, на Xbox, у Прип’яті, на заводах тощо.
- Поправлено зникнення інвентарю, зависання інтерфейсу, помилки діалогів і баги з ворогами та лутом.
- Підвищено FPS у зонах з великим скупченням NPC і діалогів.
- Оптимізовано: скелети об’єктів, маршрути NPC, відкриття дверей, взаємодію з аномаліями.
- Виправлено краш під час вживання горілки.
Сюжет, побочки та відкритий світ
- Полагоджено десятки сюжетних і побічних місій, зокрема коли Шрам залишав арену і починав битися з монолітівцями, якщо їх не вбили під час місії «Останні приготування».
- Знято блокування ліфтів, дверей, NPC, що застрягали.
- Фікси: багаторазові винагороди, діалоги, непрохідні місії, завислі маркери, непрогруз квестових NPC.
- Розрив між відкритим світом і сюжетом — зменшено.
Підтримка модифікацій і технічні покращення
- Повна підтримка модів через Zone Kit (Steam Workshop / Mod.io).
- Додано анімацію куріння для NPC, прискорення титрів, покращені звуки пострілів та опцію автонастройки графіки.
- З’явилася підтримка 21:9 і 32:9, HUD для перемикання боєприпасів, зменшення гучності звуку аптечок, а ще краще сортування інвентарю та прокрутка.
Після оновлення 1.5 деякі модифікації можуть зламатися. Якщо після патчу гра глючить або просідає — відключіть моди. Якщо не допомогло, йдіть на support.stalker2.com.
S.T.A.L.K.E.R. 2 отримав офіційну «дорожню карту» — нова зброя, лут з мутантів та багато іншого
Джерело: Steam
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