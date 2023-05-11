Grand Theft Auto VI розробляється із залученням бюджету $1-2 млрд

Майбутня Grand Theft Auto VI (GTA 6) може увійти в історію як найдорожча гра за всю історію. Згідно з наявною інформацією, Rockstar Games інвестує в її розробку від $1 млрд до $2 млрд.

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З чуток, кримінальна рольова гра з відкритим світом має найбільшу карту в історії франшизи. Вона запропонує найбільшу кількість контенту (місій) і простір для великої багатокористувацької взаємодії, балансуючи на межі MMORPG.

Також повідомляється, що GTA 6 повертає гравців до Вайс-Сіті, забезпечить культовий сеттинг, який зробив серію Grand Theft Auto всесвітньо популярною. Великий бюджет також може говорити про залучення голлівудських акторів, які гратимуть ключових персонажів в одиночній кампанії, а також були грабельними персонажами в багатокористувацькій грі.

Очікується, що Rockstar випустить Grand Theft Auto VI практично для всіх ігрових платформ, включаючи ПК з Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S і навіть портативні ігрові консолі.

Джерело: techpowerup